El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha advertit als treballadors que pot ser que no hi hagi prou diners per pagar els seus salaris a finals d'aquest mes, a causa del dèficit financer de l'organització, que ja ha arribat als 210 milions d'euros.





En una carta enviada als 37.000 treballadors del secretariat de l'ONU, citada per l'Agència de Premsa de França (AFP), Guterres diu que caldrà prendre "mesures addicionals" que no s'especificaven per garantir el pagament dels salaris i les obligacions .





