Viatja 7.000 quilòmetres per sorprendre al seu sogre i aquest el mata a trets per error

Un home va volar més de 7000 quilòmetres des de Noruega a Florida (EUA) per sorprendre al seu sogre en el seu aniversari.





No obstant això, la sorpresa va acabar en tragèdia quan el sogre va disparar a l'home per error.





Christopher Bergan, de 37 anys, es preparava per sorprendre al seu sogre, Richard Dennis, si 62º aniversari. En arribar a la casa del seu sogre, Bergan es va dirigir a la porta del darrere i va tocar el timbre.





Dennis va desconfiar, ja que li semblava estrany rebre visites a aquelles hores, així que va prendre una arma i sortir de la casa. Quan va veure a una persona sortir d'entre els arbustos, va disparar.





Segons explica el xèrif del comtat de Santa Rosa, Bob Johnson, a 'ABC International', la bala va impactar a Christopher "directament al cor".





La policia el va classificar com un "tràgic accident" i per aquesta raó, Dennis no va ser acusat.

Segons la revista 'Time' , Johnson va dir que aquella mateixa nit un altre parent va espantar a Richard en cridar a la porta principal de casa seva. Els dos van discutir i Dennis va expulsar al parent.





"Crec que va ser un terrible accident que mai hauria d'haver passat", afegeix el xèrif de la policia.