Els pares perden fins a 700 hores de son en el primer any de vida dels seus fills

El pediatre Manuel Sampedro ha apuntat que els pares perden entre 400 i 700 hores de son durant el primer any de vida dels seus fills. "Els nens no neixen sabent dormir, sinó que aprenen durant el seu desenvolupament psicomotor. De fet, en els primers anys de vida tenen diversos despertars al llarg de la nit", afegeix el doctor.









Els problemes de la son són una de les consultes més comunes en pediatria. De fet, aquest expert calcula que el 30 per cent dels nens presenten trastorns del son al llarg de la seva infància, "si bé en un gran nombre de casos les expectatives dels pares són moltes vegades la causa del suposat problema de son de seus fills".





Referent a això, i amb motiu del XXXIII Congrés de la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària (SEPEAP), que té lloc del 17 al 19 d'octubre a Toledo, l'expert detalla que una de les eines per detectar aquests problemes és portar una agenda de son del nen.





"El pediatre pot detectar alguna anomalia i començar per descartar altres patologies, passant després a la reeducació de l'infant en el son. La medicació seria l'última mesura", argumenta.





No existeixen dades absolutes sobre quantes hores diàries ha de dormir un nen o un adolescent, però sí que hi ha unes recomanacions per a una salut òptima, realitzades per l'Acadèmia Americana de Medicina del Son (AAMS): un bebè entre 4 i 12 mesos d'edat hauria de dormir de 12 a 16 hores diàries; d'1 a 2 anys d'edat, de 11 a 14 hores; de 3 a 5 anys, de 10 a 13; de 6 a 12 anys, de 9 a 12 hores; i de 13 a 18 anys, de 8 a 10 hores de son.





Pel que fa als adolescents, indica s'està detectant un problema "greu": el dèficit crònic de son. Una manera de comprovar aquest dèficit és supervisar si els joves dormen dues o tres hores més el cap de setmana que durant la setmana. En alguns casos, pot ser per una patologia, però en altres s'arriba a això per mals hàbits de retardar la son i moltes vegades és per un ús inadequat de la tecnologia abans d'anar a dormir. Alguns nens amb TDAH presenten també problemes de son associat.