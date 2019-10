El Govern començarà a aplicar el 2020 l'impost de CO2 a vehicles

La Generalitat començarà a aplicar el 2020 el nou impost de CO2 a vehicles, ha informat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en un comunicat, que assenyala que ja estava recollit en la llei catalana del canvi climàtic, aprovada el 2017.





Un total de 3,6 milions de vehicles hauran de pagar el tribut, que queda recollit en un avantprojecte de llei de la Conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda que serà aprovat en breu pel Govern, les motocicletes s'incorporaran el 2020 i el pagaran en 2021 i els camions no tributaran tot i que el Govern no descarta que ho facin en un futur.





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat en una visita a Guissona (Lleida) el nou impost com una eina essencial per poder fer millors polítiques ambientals davant l'emergència climàtica.









Ha destacat que Catalunya "és pionera en fiscalitat ambiental finalista per actuar en benefici de la salut de les persones, del país i del planeta", i ha recordat que ja es va aplicar aquest sistema amb el cànon de l'aigua i de residus.





Calvet ha explicat que l'impost es meritarà aquest 2019 --els rebuts tindran data de 31 de desembre--, però que es començarà a pagar el 2020, i es destinarà a nodrir dos grans fons econòmics: el fons contra el canvi climàtic i el de medi natural i la diversitat.





En el primer cas, ha dit que faran actuacions de mitigació i adaptació, per a la millora del transport públic i ajudes a l'ambientalització de flotes i per modernitzar els vehicles; i amb el segon, es ajudarà a gestionar millor els espais naturals protegits de Catalunya i a lluitar contra la pèrdua de biodiversitat.





"QUI MÉS CONTAMINA MÉS PAGA"





L'impost s'aplicarà sobre la tinença de vehicles en funció de les emissions i, aquests, es gravaran a partir de l'emissió de 95 grams de CO2 a l'atmosfera, amb cinc trams diferenciats, seguint la màxima de "qui més contamina més paga".





El conseller ha assegurat que l'impost s'implantarà de forma progressiva, i el primer any, 2020, els vehicles que emeten entre 95 i 120 grams quedaran exempts perquè l'adaptació sigui gradual: "El segon any ja pagaran, però podrem posar a l'abast de la població ajudes a l'ambientalització de vehicles amb el que disposarem dels ingressos del primer any ", ha dit.





Calvet ha subratllat que aquesta iniciativa demostra el "compromís absolut" del Govern amb la lluita contra el canvi climàtic, i ha defensat que són necessàries flotes més eficients i que tots els vehicles que es mouen a Catalunya generin menys emissions o siguin d'emissions zero, així com de disposar de més transport públic.





En aquest context, ha posat en valor la nova línia de Rodalies des del centre de Barcelona a l'aeroport del Prat gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), una actuació que va "en la línia correcta per descarbonitzar el país".