Reclament des de Sort un Pla Nacional de Prevenció de la mort per suïcidi

L'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental ha reunit més de 500 persones i més de 50 voluntaris a Sort.





El col·lectiu ha reclamat, en la lectura del manifest de la festa, estratègies integradores de salut mental que impliquin la comunitat i les institucions per aconseguir reformes socials i polítiques eficaces en la prevenció de la mort per suïcidi.









Celebració de l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental / Federació Salut Mental Catalunya





L'esdeveniment ha comptat amb la participació de l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, la consellera de Salut, Alba Vergés i el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, a més de la presidenta de l'Associació Salut Mental Pallars, Carlota Canut, i el president de la Federació Salut Mental Catalunya, Israel Molinero, entre d'altres autoritats.





L'alcade de Sort, Raimon Monterde, ha animat a tothom a "posar-se al lloc de l'altre i agafar-se a la vida cada dia". Per la seva banda, la presidenta de l'Associació Salut Mental Pallars, Carlota Canut, ha demanat més recursos per al Club Social de l'entitat, per seguir amb l'acompanyament sociocomunitari, per al treball en xarxa al territori i perquè segueixi el projecte " activat per les salut mental ".





En la seva intervenció, el president de la Federació Salut Mental Catalunya, Israel Molinero, ha agraït la implicació del territori en l'organització del Dia Mundial a Sort i ha recordat que cal garantir programes i serveis comunitaris per crear xarxes de suport i evitar, entre altres, més morts per suïcidi. Molinero ha remarcat que "tenim iniciatives comunitàries com el Activat que és una gran eina de prevenció de la mort per suïcidi" i ha afegit que, amb la col·laboració d'administració i entitats, cal que entri en cartera de serveis.









Acte a Sot / Federació Salut Mental Catalunya





Un grup de persones vinculades a l'Associació Salut Mental Pallars han llegit un manifest en el qual s'insisteix que tots "tenim el deure de construir una societat on totes les persones sentin que tenen vides que val la pena viure". Han afegit que aquest fet "requereix de polítiques i d'estratègies integradores que englobin el treball a nivell individual, de la comunitat i de les institucions, i que cal la participació de totes i tots per aconseguir reformes socials i polítiques eficaces".





També han reclamat que "tot i que hi ha algunes iniciatives que caminin cap a la prevenció, avui Catalunya encara no té un pla de prevenció global". Finalment, han conclòs que es necessita suport a la xarxa associativa per seguir treballant per un model comunitari d'atenció a la salut mental, com per exemple, amb la continuïtat i implementació del projecte "Activa't per la salut mental", un projecte cabdal per a les persones i les famílies, que aposta per la recuperació i la empoderament.













La mort per suïcidi: un problema de salut global al món





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada any al món. O què és el mateix: una mort cada 40 segons. Una mortalitat superior a la causada per les guerres i els homicidis i que és la segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi d'homes tripliquen les de les dones i el 75% dels casos es produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos.

Una altra dada que alerta sobre la necessitat de treballar en la prevenció és que per cada mort per suïcidi hi ha 20 persones més que ho intenten. Per tot això, l'OMS considera la mort per suïcidi com un problema de salut global.









Lectura del manifest / Federació Salut Mental Catalunya





A nivell estatal, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les morts per suïcidi a l'Estat espanyol es van incrementar un 3,1% al 2017, amb 3.679 casos: 2.718 homes i 961 dones; una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries.

Dades a Catalunya





Catalunya va registrar un total de 495 morts per suïcidi a 2017: 366 homes i 129 dones, segons dades de l'Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de Salut, 2017). El suïcidi és la primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys, com es recull a la guia Encarem el suïcidi juvenil guia de prevenció del suïcidi i acompanyament del dol (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2018). Segons la mateixa guia, el 42% de les persones joves trans han tingut intents de suïcidi.