El dia després de la sentència: Retards a l'aeroport i vies tallades

El dia després de fer-se pública la sentència del procés, que condemna els dirigents independentistes a penes de fins a 13 anys de presó, Catalunya ha despertat amb retards a l'Aeroport del Prat i vies ferroviàries tallades.





Uns 200 independentistes, la majoria joves, han tallat aquest dimarts l'avinguda Paral·lel de Barcelona, on estan en protesta per la sentència del Tribunal Suprem sobre el 1-O.





Els manifestants porten simbologia antifeixista i banderes independentistes, criden consignes com 'els carrers seran sempre nostres' i sobre les 14.30 hores estan asseguts sobre l'asfalt a l'altura de la cantonada amb el carrer Manso.









Diversos passatgers han hagut de dormir a les instal·lacions aeroportuàries. Aquest dimarts hi ha 1.000 vols programats, i des de primera hora hi ha una vintena de vols cancel·lats, la majoria d'ells de la companyia Vueling.





A l'aeroport segueixen veient-se les restes de la jornada d'ahir, en què va haver-hi enfrontaments entre policia i manifestants, després que aquests col·lapsessin els accessos. Això va provocar l'anul·lació d'un centenar de vols ja que la tripulació no va poder arribar al seu lloc de treball.





TRENS





La circulació de trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies ha quedat interrompuda després que un arbre caigués sobre la catenària entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà.





El servei d'Alta Velocitat a Girona està interromput, a causa dels danys causats en la infraestructura pels objectes cremats a la zona de vies, però està previst que durant el matí es pugui circular per una sola via





L'AVE entre Madrid i Barcelona funciona amb normalitat, però no arriba fins a Girona, sinó que surt de Figueres.





El recorregut del tren de Lleida-Cervera de les 6.55 hores ha hagut de fer-se per un servei alternatiu d'autobusos per carretera com a conseqüència dels problemes derivats del tall de vies a la zona de Vila-seca.





Un centenar de persones ha interromput durant uns 20 minutos la circulació de tres trens en l'estació de Tarragona després d'ocupar part de les vies. Els manifestants han baixat a les vies a les 13.55 hores i prop de les 14.20 ja s'ha pogut restablir la circulació.





CARRETERES





A primera hora la carretera N-II a Mataró es va mantenir tallada a l'altura de l'estació de Renfe en els dos sentits de la marxa a causa d'una manifestació.





Tallada la N-II a Mataró (davant de l'estació de Renfe) en els dos sentits per manifestació. La protesta ha acabat afectant també als trens de Rodalies 1.





Manifestants tallen cinc carreteres catalanes aquest dimarts al matí.A les 10 hores, estan tallades per manifestació la C-65 a Cassà de la Selva (Girona), la C-17 i la C-25 a Gurb (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





També hi ha talls en la N-141e a Bescanó i la C-66 a Celrà (Girona).





UNIVERSITAT DE LLEIDA





Uns 50 estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) han passat la nit del dilluns al dimarts en l'edifici del Rectorat i han bloquejat l'entrada en protesta per la sentència de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes.