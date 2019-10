El president Torra ha de marxar a casa i convocar eleccions

Des d'aquest dilluns, en què s'ha conegut la sentència contra els líders independentistes, les revoltes, que no manifestacions pacífiques, com venen alguns, s'han apoderat de bona part de Catalunya amb talls de carreteres i bloqueig d'infraestructures, entre elles una tan important com l'aeroport, que ha impedit que milers de persones poguessin viatjar. També han provocat que ciutadans/es no hagin pogut acudir als seus llocs de treball o, senzillament, que arribar a casa els hagi costat més de quatre hores després de moltes vicissituds.









Tots aquests successos ocorreguts es deuen a la crida a sortir als carrers realitzat pel president de la Generalitat i part del seu govern, que en una ostentació d'irresponsabilitat total han donat ales als violents, amb els resultats que tots han pogut veure, i ha deixat desprotegida a la resta de la ciutadania que no han volgut prendre part del lamentable espectacle.





Un cop més, els drets de les gent pacífica que vol anar a treballar, a fer una passejada o senzillament arribar a casa després de la seva jornada laboral, tornen a estar anul·lats, com ve succeint des de fa ja massa temps. Qui vetlla per aquesta majoria de ciutadans? El govern de la Generalitat no i el govern d'Espanya, en boca del seu vicepresidenta, ha afirmat que els successos del dilluns eren normals, que els ciutadans han pogut realitzar la seva activitat amb total normalitat. Normalitat?





Els esdeveniments de l'aeroport han provocat que centenars de persones es veiessin atrapades i perdessin els seus vols, amb conseqüències de tot tipus per als afectats. Les pèrdues econòmiques i la imatge que s'ha donat de Catalunya al món, que només serveix per espantar els turistes, és d'una gravetat extrema. Això sense parlar dels ferits resultants dels enfrontaments amb les forces de seguretat. Vista la situació, el president Torra només se li ocorre empatitzar amb els manifestants, seguir animant-los a sortir als carrers, deixar la seva agenda oficial i fer desistiment de les seves funcions, un cop més.





Les concentracions "pacífiques" que han tingut lloc a la tarda-nit d'aquest dimarts als voltants de les delegacions del govern a les quatre províncies han acabat amb greus enfrontaments entre manifestants, Mossos i Policia Nacional, cremant tota mena d'objectes, i han deixat les quatre ciutats de forma semblant als aldarulls de Hong Kong.





Les imatges dels actes han donat la volta al món. Els comerciants estan espantats amb les pèrdues que estan tenint, el mateix que el sector de la restauració, que veu com els seus clients no van. La ciutadania està dels nervis veient com el seu govern no fa res per garantir-seus drets, sinó que es posa del costat dels violents animant-los.





Allò preocupant dels successos és que són centenars de joves, gairebé infants, que estan en la primera línia de la confrontació. El missatge bèl·lic ha calat en bona part de la joventut. Els inductors estaran satisfets de la seva estratègia; missió complerta, diran dintre seu.





Aquesta situació, si no es posa remei, pot acabar amb alguna persona morta en els enfrontaments -que és el que esperen alguns-. Per això, el millor que pot fer Torra, per incompetent, és anar-se'n a casa, prèvia convocatòria d'eleccions, i esperar que les urnes, amb noves cares, retornin el seny als polítics d'aquest país, perquè al final això acabarà molt malament i no sóc alarmista. La immensa majoria de la ciutadania no està d'acord amb el que està succeint. Els autors intel·lectuals estan demanant, és el que volen, que es torni a aplicar el 155 per poder anar de víctimes, que és el millor que saben fer, a més de cobrar el sou cada mes.