La Comissió Europea ha enviat aquest dimarts una carta al Govern espanyol en la qual adverteix que l'esborrany pressupostari enviat a les autoritats comunitàries la setmana passada corre el risc d'incomplir les regles fiscals europees i, per tant, demana un pla "actualitzat" tan aviat com sigui possible.









La missiva -signada pel vicepresident econòmic, Valdis Dombrovskis, i el comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, i enviada a la ministra d'Economia, Nadia Calviño- reconeix, però, que l'esborrany és una pròrroga de l'anterior causa de "la naturalesa en funcions "de l'Executiu de Pedro Sánchez.





No obstant això, Brussel·les assenyala que aquest projecte condueix a una millora del dèficit estructural -sense tenir en compte el cicle econòmic-equivalent al 0,1% del PIB, una xifra que "es queda curta" respecte a l'esforç estructural recomanat del 0, 65%. La diferència són uns 6.600 milions en ajustos que el futur Govern haurà d'adoptar a través de més impostos o menys despeses.





També destaca que el projecte inclou un creixement nominal de la taxa de despesa pública primari del 3,8%, que "excedeix" l'increment màxim recomanat per la UE, del 0,9%.

"En general, aquests elements no semblen estar en línia amb els requisits de política pressupostària" pactats entre la UE i Espanya, exposa la carta, que afegeix que "apunten a un risc significatiu de desviació el 2020 i al llarg de 2019 i 2020 a conjunt".