Comissions s'allunya d'UGT pel seu seguidisme de l'estratÃ¨gia independentista

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, es sumarà a la manifestació convocada per Òmnium i ANC aquest dissabte, 26 d'octubre, mentre que CC.OO. de Catalunya no participarà com a organització convocant, encara que dóna llibertat als seus afiliats.





El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha explicat aquest dijous en un vídeo comunicat que anirà "a la manifestació per la llibertat de Dolors (Bassa) i de tota la gent que està a la presó, que mai haurien d'haver estat".





Ros ha alertat que la decisió de l'1-O també "limita" el dret de manifestació i de mobilització, i ha demanat un diàleg sincer i solucions polítiques a Catalunya.









CC.OO. de Catalunya ha rebutjat ser una de les entitats convocants de la manifestació de dissabte, han explicat fonts del sindicat.





Les citades fonts han remarcat que "no critiquen" la convocatòria d'Òmnium i ANC, i han exposat que donen llibertat als seus afiliats perquè se sumin.





Han assenyalat que diferents organitzacions estaven treballant en una convocatòria "transversal i més enllà de l'independentisme" des del dia que es va publicar la sentència de l'1-O, i han assegurat que continuaran fent-ho per aconseguir-ho.





MANIFESTACIÓ





En concret, Òmnium i ANC han convocat una manifestació al carrer Marina de Barcelona a les 17.00 hores de dissabte per criticar "la repressió de l'Estat espanyol en els carrers" i contra la sentència de l'1-O.





La manifestació tindrà lloc com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem que condemna a nou líders independentistes a penes d'entre 9 i 13 anys de presó, quan es compliran gairebé dues setmanes de la decisió, que ja ha generat una setmana de protestes i aldarulls a Catalunya.