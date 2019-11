Un centre de cura dels animals de Missouri (EUA) rescata un cadell de 10 setmanes que va ser abandonat per tenir una inusual cua petita enmig del seu cap.





L'animal, batejat amb el nom de Narwhal (Narval) -per una espècie de cetaci amb un llarg i recte ullal a la part frontalment va ser rescatat per la "Mac 's Mission", que alberga animals amb necessitats o característiques especials com deformacions o lesions.





Segons la 'BBC', els veterinaris que van examinar el 'gos unicorn' van dir que "no hi ha raó clínica per justificar l'extracció" de la cua en qüestió, ja que no causa dolor a l'animal, el que es va fer popular amb la publicació de diverses fotografies.









Els exàmens mèdics realitzats van mostrar que la petita cua, que té un terç de la mida de l'esquena, no està connectada a res i no té altra finalitat que la de fer de Narwhal "el gos més cool".





Rochelle Steffen, responsable de centre, va confirmar que Narwhal "no sent dolor i juga durant hores".