El "malson" dels millenials: quatre de cada deu pateix insomni

Quatre de cada deu 'Millenials' sol tenir insomni o algun problema per conciliar el son, encara que només el 17 per cent ho considera una cosa freqüent, segons l'informe 'Millennials i Salut', una investigació realitzada per la Fundació MAPFRE i la consultora Salvetti Llombart a través de 1.600 enquestes a joves d'entre 20 i 35 anys.





Aquest problema afecta més a dones (44%) que a homes (37%), i l'origen a què atribueixen aquesta situació és l'estrès (57%) o la preocupació per algun aspecte de les seves vides (53%). Les obligacions diàries (31%) o l'excés de treball (29%) són altres de les raons que argumenten els 'Millenials' com a motius de la seva insomni. A més, la meitat s'aixeca "molt cansat" als matins i es troba "sense energia" durant el dia, especialment quan arriba el cap de setmana. Un 28 per cent pren algun suplement per dormir.





Segons els resultats d'aquest estudi, però, els 'millennials' concedeixen més importància a la qualitat de la son que al nombre d'hores o la regularitat en horaris. Dormen de mitjana 7,2 hores entre setmana i 8,1 el cap de setmana. Sis de cada 10 associen descans amb moments de relax a casa (66%) i el 61 per cent amb dormir.





L'informe, a més, té com a objectiu conèixer com els joves entenen la seva salut, especialment en aspectes vinculats a la seva alimentació, activitat física o benestar emocional, i altres hàbits com el tabaquisme, el consum d'alcohol i vida sexual. Actualment, la generació 'Millennial' està formada per 8,2 milions, el 17,6 per cent de la població espanyola. Compta amb un nivell d'estudis alt (51% universitaris), 1 de cada 3 viu amb els seus pares i els seus sous són majoritàriament tot just mileuristes.









D'acord amb l'informe, el seu benestar emocional es basa en tres pilars fonamentals: la felicitat (53%), trobar-se bé física i emocionalment (56%) i sentir-se a gust amb ells mateixos i amb el seu entorn (56%). En general, el joves d'aquesta generació se senten feliços (62%), tranquils (59%) i optimistes (57%).





No obstant això, el 85 per cent dels 'millennials' ha patit algun problema anímic en algun moment. Tres de cada 10 no demana ajuda i decideix suportar en solitari. Entre els trastorns més freqüents destaca l'estrès (65%), desànim (44%), inseguretat (36%) i depressió (21%).





BENESTAR EMOCIONAL = FÍSIC





Per a un 80 per cent d'aquests joves, el benestar emocional és tan important com el físic. El 91 per cent reconeix que es troba bé mentalment, el 86 per cent físicament i el 85 per cent des del punt de vista emocional. Sis de cada deu camina a l'almenys mitja hora al dia, menja fruita i verdura de forma regular i intentar dormir un mínim de 8 hores diàries durant la setmana. Així, només el 33 per cent reconeix que la salut no el preocupa excessivament.





Segons aquests resultats, els joves entre 20 i 35 anys es preocupen majoritàriament per portar una dieta sana i equilibrada (69%), especialment entre setmana, i es relaxen el cap de setmana, moment en el qual més de la meitat (54%) descuida l'alimentació i es permet algun capritx (75%). Mentre que el 72 per cent sol cuinar receptes saludables, el 38 per cent menja menjar preparat o congelada de forma freqüent.





Un aspecte que afecta la seva alimentació és quan es troben malament emocionalment: el 56 per cent afirma menjar compulsivament en aquestes circumstàncies. També utilitzen les noves tecnologies per ajudar-los a controlar la qualitat i varietat de la seva dieta (el 30% fa servir aplicacions mòbils) i per demanar menjar a domicili (44%). En xarxes socials, el 41 per cent segueix a 'influencers' de temes relacionats amb la nutrició.





ELLS SÓN MÉS ACTIUS





Dos de cada tres joves entre 20 i 35 anys realitza esport o activitat física, generalment, amb una freqüència d'entre 2 a 3 vegades per setmana. Els homes són més actius físicament que les dones i, sobretot, corren, munten en bicicleta o juguen a futbol, mentre que les dones prefereixen anar a gimnàs o realitzar activitats cos-ment, com ioga o pilates.





A 7 de cada 10 (73%) els agradaria fer més esport de què fan, un 60 per cent reconeix que l'ha deixat sempre que ho ha intentat i prop de la meitat (44%) admet que se sent malament si no pot fer esport durant la setmana. Tot i que els joves entre 20 i 35 realitzen activitat física, principalment com a font de benestar, l'informe subratlla que també els motiva fer l'esport per millorar la seva imatge (60%) i compartir els seus èxits en les xarxes socials (30%).





D'altra banda, a prop de la meitat dels 'millennials' els agrada sortir amb amics a la sortida de la feina o quan han acabat d'estudiar (56%) i el 27 per cent dedica el cap de setmana sencer a estar de festa. L'informe també apunta altres dades significatives: un de cada tres ha pres drogues alguna vegada i és fumador habitual; un 60 per cent està satisfet amb la seva vida sexual (les dones un 63% i els homes un 56%); a prop del 70 per cent pren precaucions davant les malalties de transmissió sexual (MTS); la meitat coneix gent que no fa servir protecció i un 23 per cent utilitza 'apps' per lligar, en aquest cas més els homes (30%) que les dones (17%).





PER COMUNITATS AUTÒNOMES





Diferenciant per comunitats autònomes, l'informe evidencia que els catalans practiquen més esport, els valencians cuinen més, els andalusos es preocupen més per la seva salut i els bascos pateixen menys estrès.





Els 'millennials' de Madrid, per exemple, es diferencien de joves d'altres comunitats autònomes perquè donen més importància a l'alimentació, controlen millor les quantitats que mengen (35% enfront de 27% de mitjana nacional) i utilitzen amb més freqüència aplicacions mòbils per controlar la seva dieta (35% enfront de 30%).





A Catalunya, practiquen més activitats esportives (32% en comparació amb el 28%) i per a ells l'esport té un major component lúdic i social que físic. A la Comunitat Valenciana, els joves d'aquestes edats s'impliquen més a l'hora de cuinar i de preparar receptes saludables (79% enfront de 72% de mitjana nacional) i dormen més la migdiada que en altres zones d'Espanya (43% en comparació amb 34%).





A Andalusia, la preocupació per la salut (86% enfront de 80%), portar un estil de vida saludable (87% enfront de 82%) i descansar a casa (71% enfront de 66%) també està més present que en la mitjana nacional; a País Basc, els 'millennials' concedeixen gran importància al descans com a factor de salut, tant entre setmana (57% enfront de 50%) com durant el cap de setmana (74% enfront de 71%); i a Galícia, el motiu principal dels canvis en el seu estat d'ànim es deu sobretot a problemes econòmics (43% enfront de 35%).





A Castella i Lleó, la salut no és un element preocupant per al 43 per cent d'aquests joves, en comparació amb la mitjana del 33 per cent a nivell nacional, i mengen el que els agrada, sense preocupar-se si és més o menys saludable (49% enfront de 44%); a Castella-la Manxa, reconeixen que s'aixequen molt cansats als matins (54% enfront de 49%) i veuen l'esport com una obligació (46% enfront de 41%). Finalment, a les Illes Canàries, l'estrès és el problema emocional més freqüent entre els joves d'aquesta comunitat, set punts més que a la resta de CCAA: 61 per cent enfront de 54 per cent.