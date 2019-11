Nissan paralitza durant 10 dies una línia de producció a la Zona Franca

Nissan ha parat la producció d'una de les seves dues línies de producció a la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona durant 10 dies. La mesura, que segons una font de CC.OO. havia estat pactada prèviament amb els treballadors, afectarà a la línia de muntatge de la 'pickup' de Nissan.





La mateixa font de Comissions assenyala que, malgrat que aquesta paralització estava acordada i sol produir anualment cap a finals de l'any fiscal, la seva preocupació se centra en el futur general de la planta. "Tenim por que l'any que ve baixi encara més la producció", avisa el sindicat.





La companyia d'automoció ha decidit primar la fabricació de la furgoneta elèctrica Env200 en detriment d'altres models. Malgrat que la consellera Àngels Chacón ha assegurat la continuïtat de la producció a Barcelona, cada vegada són més les unitats que es fabriquen a Àvila en detriment de la capital catalana, de manera que la por sobrevola la plantilla de la Zona Franca davant les eventualitats que puguin succeir en el futur.









La construcció d'una nova planta de pintura és l'única iniciativa empresarial que la direcció de la planta ha ofert als seus empleats. Les seves obres estan previstes que comencin a partir del gener del 2020, i comptaran amb una injecció pública de la Generalitat de tres milions d'euros.





No obstant això, el clima general de crispació als carrers no ajuda a l'automoció. Les recents declaracions del conseller delegat de Seat, Luca de Meo, sembrant dubtes sobre la continuïtat del gegant automobilístic al Baix Llobregat no són favorables. La suma de la inestabilitat política i de la "situació de canvi total de model" cap a una indústria renovable, asseguren des de CC.OO., podria ser el cop de gràcia per a un sector estratègic de l'economia catalana.