Els plans de Nissan per desfer-se de la fàbrica de Zona Franca sacsegen al Govern

Nissan no té previst vendre la planta de la Zona Franca de Barcelona... això és com a mínim el que assegura el Govern. Malgrat les informacions d'aquest dijous que donaven per fet que la direcció vol desprendre's de la factoria catalana, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha volgut sortir al pas per desmentir el futur trasllat de la factoria.





En una entrevista, Chacón ha explicat que s'ha posat en contacte aquest divendres amb la direcció general de Nissan a Catalunya. Ho ha fet després que 'Bloomberg' hagi publicat que la multinacional japonesa està estudiant vendre les seves dues plantes europees, ubicades a Barcelona i Regne Unit.









"Jo el primer que he fet avui a primera hora és parlar amb la direcció general de Nissan, aquí, a Catalunya. I evidentment m'han confirmat que és fals", ha remarcat. Chacón ha sostingut que "poden haver rumors i especulacions" sobre el futur de les plantes de Nissan a Barcelona, però que l'automobilística manté el seu compromís amb aquestes.





Tanmateix, la concentració de la producció automovilística a la factoria d'Àvila en comptes de la de Barcelona, sembla anar en la direcció contrària a les paraules de la consellera. Malgrat que recentment es va aconseguir un pacte entre direcció i sindicats (Sigen-Usoc, CC.OO. i UGT) sobre l'ajust de plantilla en la central de Barcelona, aquest acord no inclou entre els seus punts una planificació detallada per a actualitzar els béns d'equip de Zona Franca ni per a impulsar el seu paper en el si de la companyia.





L'únic punt que ha pogut blandir l'Executiu català ha estat una inversió de 70 milions d'euros en una nova planta de pintura a la Zona Franca. "Crec que és una prova que volen seguir aquí a Catalunya", ha afirmat la consellera amb ànim voluntariós.





Malgrat aquesta crida a la calma, l'agenda de reunions del Departament amb la multinacional augura que la preocupació al Govern és real. La consellera ha detallat que el Govern manté relació "pràcticament cada setmana" amb Nissan i que tindran una reunió amb la multinacional al Japó a partir del 10 de novembre per conèixer els seus plans i estratègies a nivell internacional i quines plantes volen mantenir.