A Síndic Ribó li ha caigut una rajola al cap

Gairebé ningú ha oblidat la imatge d'Albert Rivera mostrant una de les rajoles que solen utilitzar els àngels del carrer. És una arma càndida que quan les llançaven contra agents de Mossos i Policia Nacional, als quals els queien a sobre, veien els estels que no es veuen gràcies a la contaminació lumínica que envolta el cel de Barcelona. Era una acció de campanya de Rivera? Sí, però és la realitat del que estava i segueix succeint a Catalunya.









El llançament de rajoles, prèviament arrencades de les voreres que es paguen amb els impostos de tots, són accions que les autoritats no han criticat, sinó que s'ha aplicat aquella màxima de "qui calla atorga". No necessita més explicació, s'entén tot.





Mentre això succeïa, el defensor del poble de Catalunya mirava si el seu despatx està a l'última moda. No existia, no es pronunciava. Tot d'una s'havia quedat afònic. Per a aquest cas, no per a altres. Estaria de viatge? És possible. Ha de voler esgotar el màxim els privilegis del seu càrrec, ja li queda poc per a "jubilar-se", efectivament, per l'edat hauria d'estar-ho.





Com si una d'aquestes rajoles que volen sense tenir ales li hagués caigut al cap, Rafael Ribó s'ha adonat del que està succeint a Barcelona i ha preguntat a l'alcaldessa Colau i al conseller Buch per les mesures que els dos polítics han pres per "conciliar" els drets dels què tallen els carrers durant més d'un mes i els que es veuen afectats. O no s'assabenta Ribó o presa per ximples els ciutadans que cada dia pateixen els efectes de les actuacions "pacífiques". Preguntar ara per aquest tema és realment indignant després de tants dies de trepitjar drets.





Seguint amb el paperot que està fent el Síndic, pregunta també si les manifestacions i concentracions han estat comunicades prèviament a l'Administració. Amb l'edat que té, amb tot el viscut políticament, fer aquestes preguntes és una broma de mal gust. Sap perfectament que això no és així, que els "pacífics" han tingut i continuen tenint màniga ampla per campar lliurement, davant la mirada complaguda dels que tenen la responsabilitat de garantir els drets de tots els ciutadans.





Del que s'oblida el Síndic que més temps porta en el càrrec és de preguntar a les dues autoritats competents per què durant tot aquest temps no han actuat i han deixat tirats a la seva sort a la majoria de ciutadans, com s'ha pogut comprovar, sense que ningú els defensi. Massa dies de silenci quan el tema no li agrada.





El paper trist i vergonyós del Síndic no és nou. S'ha vist una altra vegada amb aquesta actuació en què ha esperat dies a actuar i no li ha quedat més remei que fer-ho "d'ofici" perquè si no, se li veuria massa el llautó.





Rafael Ribó, un Síndic mediàtic amb massa actuacions partidistes. Acabar la seva "carrera" política d'aquesta manera és ben trist, però com diria qualsevol ciutadà, "camini jo calent, rigui la gent". Això és el que ha de pensar Rafael Ribó.