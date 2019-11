El govern andalús estudia presentar una "demanda civil" per recuperar els diners dels ERO

Els serveis jurídics de la Junta d'Andalusia estan estudiant acudir a la via civil per intentar recuperar els diners defraudats en el cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO), tot i que conscients que no és tasca fàcil, segons han avançat aquest dimecres tant el president de la Junta, Juanma Moreno, com el vicepresident, Juan Marín.









En la sentència de la 'peça política' dels ERO, el jutge Juan Antonio Calle Peña xifra en 680 milions d'euros el muntant global dels crèdits pressupostaris dels programes 22E i després 31L, per a atendre les ajudes, mitjançant "el mecanisme inadequat "de les transferències de finançament, des de la Conselleria d'Ocupació a l'Agència IDEA, sumant les quantitats consignades originàriament i els increments derivats de modificacions pressupostàries.





A la qüestió, el president de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestat en una entrevista a la cadena Ser que el seu Govern ja ha donat instruccions al gabinet jurídic perquè es faci tot el que es pugui fer per recuperar els diners, encara que són conscients que no és tasca fàcil perquè han passat molts anys i algunes empreses ja han desaparegut i altres han modificat la seva situació mercantil i jurídica. Tot i això, ha insistit que l'objectiu és "moure i remoure qualsevol obstacle per recuperar els diners".





Per la seva banda, el vicepresident de la Junta, Juan Marín, també s'ha referit a aquesta qüestió i ha culpat la secretària general del PSOE-A i expresidenta de Govern andalús, Susana Díaz, de retirar a la Junta d'aquesta peça separada de els dos expresidents Manuel Chaves i Juan Antonio Griñán, condemnat el primer a nou anys d'inhabilitació especial i el segon a sis anys i dos dies de presó i 15 anys i dos dies d'inhabilitació, "de manera que no van haver de presentar fiances, pel que no podem recuperar res d'aquests diners per la via penal ".





En una entrevista a RNE, Marín ha indicat que la Junta haurà de "acudir a la via civil i iniciar un nou procediment que trigarà sap Déu quant per intentar recuperar part d'aquests diners", segons ha advertit.