És la major estàtua del nen Jesús... i amb la cara de Phil Collins

Es tracta d'una escultura de 6,7 metres d'altura i 900 quilograms de pes, i fins i tot pot constituir un nou rècord mundial per una estàtua de Jesús encara nen. Està en una església a Mèxic i ara s'ha revelat, amb la similitud de cara a la del cantant Phil Collins.





Concebuda per Salvador Romà, l'obra només tenia la intenció de "encaixar a l'església" de la ciutat de Guadalupe, va dir el sacerdot local, Humberto Rodríguez, a 'Central European News'.





"Hi ha un espai de 7,9 metres entre el sostre i el terra. Vaig demanar una estàtua que mesurés 21 peus, però mai vaig tenir la intenció que fos l'estàtua més gran de l'infant Jesús al món", va dir.





No obstant això, el sacerdot no va comentar sobre la semblança inadvertida amb la cara de Phil Collins que la gent no va trigar a assenyalar quan les imatges de l'estàtua van començar a circular a Internet.









El diari mexicà 'El Sol de Pobla' va publicar tuits en què es mostren notes que relacionen l'escultura amb Phil Collins, mentre que altres han assenyalat que l'estàtua també s'assembla a l'actor Nicolás Cage.

















Phil Collins, ex vocalista i baterista del grup de rock dels 70 Genesis, va tenir una reeixida carrera en solitari amb èxits com "In The Air Tonight" i "Against All Odds".





Humberto Rodríguez, sacerdot del església de la Epifania de el Senyor, va dir que es va posar en contacte amb el Llibre Guinness dels Rècords per confirmar el nou rècord. L'església pot així tenir el títol de l'estàtua més gran de l'infant Jesús. El rècord actual és de 4,8 metres d'altura i 299 quilograms.