Per al petit nord-americà Jonathan Jones, de 12 anys, els colors no tenen la intensitat que tenen per a qualsevol altra persona amb una bona visió. Però un parell d'ulleres pot canviar-ho tot.





El vídeo del moment en què el jove daltònic va provar aquestes ulleres especials per primer cop, mentre era a classe, va ser compartit a Twitter pel seu germà, Ben Jones, i s'està fent viral. Jonathan s'emociona quan es posa les ulleres per primera vegada.





"El meu germà petit és daltònic i també ho és el director de la seva escola. Mentre aprenien sobre el daltonisme a classe, el director li va portar unes ulleres que li van permetre veure els colors per primera vegada", diu el germà de l'infant. "Són tot teves", li va dir el director a Jonathan, donant-li el parell de lents que canviarien la forma en què veu el món per sempre.





Tot d'una, Jonathan pot mirar tota l'habitació amb colors brillants. No dubta a somriure, ràpidament reemplaçat per llàgrimes d'alegria. "Estava molt emocionat", afegeix Ben Jones a Twitter.

Entre els objectes de la classe està una taula periòdica, amb la qual el Jonathan se sorprèn en donar-se compte de la diversitat de colors que conté.





DIFERENTS TIPUS DE DALTONISME





El daltonisme es caracteritza per ser una alteració visual que fa que la persona sigui incapaç de diferenciar tots o alguns dels colors. I pot haver-hi diversos tipus de daltonisme, des de la dificultat per distingir un determinat espectre de colors (com el vermell i el verd) fins al daltonisme complet, un tipus considerat rar.





En els últims anys, la ciència ha buscat respondre a aquesta patologia i és aquí on neixen les ulleres de Jonathan. En 2016, el científic Don McPherson va portar als Estats Units ulleres que distingeixen totes les varietats de colors.





El descobriment es va fer gairebé per casualitat, quan McPherson estava realitzant proves amb ulleres per a cirurgia làser. Amb aquesta eina, les persones daltòniques poden visualitzar colors més intensos i, per tant, distingir-los. Però l'investigador no va pensar en la seva fi immediata, fins que un amic daltònic li va advertir que podia aconseguir visualment molts més colors que els que havia aconseguit anteriorment.





McPherson va guanyar una beca d'investigació de l'Institut Nacional de Salut i cofundar EnChroma el 2010, que ara produeix aquestes ulleres especials. Però no són funcionals per a tots els tipus de daltonisme. Només el 80% pot aprofitar l'efecte d'aquestes ulleres.

















Lamentablement el preu d'aquestes ulleres pot arribar fins als 400 euros. La mare de l'infant va crear una pàgina de crowdfunding per recaptar fons per poder comprar un parell d'aquestes ulleres.





"Després de publicar un vídeo en les xarxes socials on Jonathan veu els colors per primer cop, ens va impressionar la quantitat de gent generosa que volia ajudar-lo a aconseguir un parell d'ulleres daltònics", va confessar la mare de Jonathan. Qualsevol fons addicional que arribi a aquest compte serà donat a una fundació que compra ulleres per a aquells que no poden permetre ", va dir Carole Walter Jones. L'objectiu ja s'ha complert més que amb escreix, ja que en un sol dia ha recaptat més de 15.000 dòlars.





El sexe masculí és el més afectat per aquesta patologia visual. De mitjana, un de cada 12 homes es veu afectat per aquesta malaltia genètica, mentre que només una de cada 200 té dificultat per diferenciar els colors.