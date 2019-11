Els partits consulten als seus militants i no als seus votants

En qualsevol obra de teatre la posada en escena juga un paper molt important en el desenvolupament de la mateixa, no hi ha dubte. Qui és capaç de dominar-lo, té una bona part de l'èxit guanyat.





En la política hi ha molt de teatre, amb bons, dolents i pèssims actors que necessiten embolicar d'atrezzo per fer la seva actuació més creïble. La fi no és altre que embolicar al seu públic, el votant, de tot allò que vol sentir i que pensa que la teoria es plasmés en la pràctica. Quants programes electorals s'han complert?





Els líders polítics solen fer les coses a l'inrevés: primer pacta i després consulta a les bases per vendre el demòcrates i transparents que són, quan del que es tracta en realitat és de vendre que els militants donen suport les seves decisions. Res més lluny de la realitat, del que es tracta és fer creu el que no s'és. Els partits segueixen funcionant piramidalment, no cal donar-li més voltes.





Aquest diumenge, tant el PSOE com Unides Podem s'han posat les urnes per preguntar als seus afiliats sobre el pacte per a què fan aquest exercici "democràtic"? Senzillament per escenificar una obra que "necessita" reafirmació d'una cosa que ja està fet.





Els resultats de les dues consultes, no dubteu que seran el que volen els seus líders, no li cremen la menor dubtes. Sempre ha estat així i ho seguirà sent pels segles dels segles. Hi ha coses que no mai canvien per molt que intentin donar-li la volta perquè sembli que els canvis han arribat a la vella política.





Les dues formacions polítiques demanen la "opinió" del pacte de govern als seus militants i s'obliden dels ciutadans que no militen, però que els han votat creient les paraules dels seus caps de llista. Per que no els pregunten si estan d'acord amb el pacte ?, on són els seus drets? Molts dels que han votat a qualsevol dels dos partits pensaran que està sent utilitzats amb bones promeses només fins que han dipositat el vot, després no compten i més del que promès només queden les hemeroteques per recordar-ho.





Els partits que han realitzat les consultes no només han enganyat als seus militants, sinó a tots aquells ciutadans/es de bona voluntat que els han donat els seus vots. Les coses abans de fer-les cal pensar-diverses vegades, els votants no militants són molts més que els que tenen el carnet, igual s'emprenyen i la propera vegada canvien d'opinió i no els tornen a votar. Hi ha coses amb les que no han de jugar, sobretot amb la confiança i dignitat de les persones. Deia Benjamí Disraeli allà pel segle XIX que "En política, els experiments signifiquen revolucions".