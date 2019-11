Luca de Meo torna a llençar llenya a el foc: Catalunya ja no és "atractiva" per a la inversió

El president de la marca automobilística Seat, Luca de Meo, ha assenyalat que l'actual situació a Catalunya "no és la ideal" a l'hora d'atraure inversions a llarg termini i ha assenyalat que una estabilitat, un pla industrial o un pacte d'Estat per a l'automòbil li donarien més arguments per defensar que cal invertir a Espanya.





El directiu va assegurar que el seu paper com a màxim responsable de Seat és "hissar la bandera de la marca i d'Espanya" dins del grup Volkswagen i aconseguir inversions "aquí", davant del que va assenyalar que l'actual situació de crispació i protestes no ajuda a atreure inversions a llarg termini, perquè d'aquí a el consorci alemany "tenen opcions diferents" per adjudicar aquestes inversions.





"Sempre he dit, mai amenaçat, que, sempre que tot aquest tema no toqui l'operativa, jo no tinc res a dir, però quan toqui l'operativa, sóc un 'manager' i he de prendre decisions", va afirmar en una entrevista a Europa Press.









En aquesta línia, De Meo va subratllar que el grup Volkswagen sempre ha invertit molt a Espanya, tant en la seva planta de Landaben (Navarra) com en la de Martorell (Barcelona), amb un cicle d'inversió de 4.200 milions d'euros que acaba el 2019.





"No ens poden dir que no hem invertit a Espanya, però ara cal lluitar pel proper cicle d'inversió i si la situació no és clara, no és un desastre, però tenim menys arguments", va advertir el president de Seat.





Així, ha destacat que des de la seva companyia no fan discursos polítics i que el pitjor que li pot passar és que Seat sigui un problema més. Per evitar-ho, ha apuntat que el que ha de succeir és que la companyia segueixi funcionant, venent cotxes i produint amb qualitat.





"Quan comencen a tallar carreteres que no ens permeten realitzar el nostre treball, això ja comença a preocupar-nos. Vam haver de parar un dia, això ja ha començat a preocupar", ha assenyalat el també màxim representant del grup Volkswagen a Espanya.





INDÚSTRIA ESPANYOLA





D'altra banda, De Meo va subratllar la necessitat que la indústria de l'automòbil a Espanya es reinventi per no seguir apostant per un model clàssic de producció, sinó per un de major valor afegit que asseguri la viabilitat a llarg termini.





"A Espanya, apostar per un model clàssic de producció és molt perillós, perquè la decisió es juga en els costos, en les ajudes, en impostos... Pel que és molt fàcil que un inversor decideixi no posar un nou model aquí i triar l'Est d'Europa o el nord d'Àfrica", ha destacat.





Amb motiu de l'expansió de l'cotxe elèctric, el directiu ha indicat que l'eventual pèrdua d'ocupació en les factories per aquesta tecnologia, per a la qual es necessita menys mà d'obra, dependrà dels volums de vendes que s'aconsegueixin.





Pel que ha assenyalat que perquè això no passi es requerirà que les vendes de cotxes elèctrics superin en un 20% o 30% a les dels cotxes de combustió o que la indústria sigui capaç d'utilitzar als treballadors en altres tasques, ja que, en la seva opinió, "hi ha més oportunitats".