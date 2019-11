Bimbo Donuts Iberia pacten amb els sindicats un ERO per a un màxim de 290 empleats

La direcció de Bimbo Donuts Iberia i els sindicats UGT, CC.OO. i AITB han arribat a un acord sobre les condicions del procediment d'acomiadament dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a un màxim de 290 empleats, anunciat per la companyia a l'octubre per reorganitzar la seva xarxa comercial a Espanya i adaptar-la a la demanda actual de mercat.





Encara no s'ha concretat el nombre final de treballadors afectats, tot i que UGT s'ha mostrat convençut que s'aconseguirà reduir la xifra inicial de 290 professionals, ha informat en un comunicat aquest dimecres.









Entre les condicions pactades, s'han fixat nivells de renda del 95% de la seva retribució anual fins als 64 anys i tres mesos per als treballadors de 60 anys o més a data del 29 de febrer de 2020 del 90% fins als 63 anys i sis mesos per als de 59 anys, i del 85% fins als 62 anys i sis mesos per als de 58.





Pel que fa a indemnitzacions, s'han acordat 33 dies per any de servei, incloent tots els conceptes econòmics com bonus o tiquets restaurant, per a tots els treballadors d'entre 50 i 57 anys, per sobre dels 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats que marca la llei.





A més, en el cas que hagués treballadors que tinguessin un canvi de trasllat de centre de treball de més de 50 quilòmetres per una permuta amb un altre treballador i com a conseqüència d'això es produeixi una vacant, se li abonarà en treballador que va a ocupar aquesta vacant aplicant-li una ajuda per canvi de residència o trasllat de 11.417 euros.