Les obres de Glòries obliguen a tallar les línies R3, R4 i R12 de Rodalies per Nadal

El servei de les línies R3, R4 i R12 de Rodalies quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal des del 21 de desembre i fins el 5 de gener per les obres de construcció dels túnels vials de la plaça de Glòries.













En una roda de premsa aquest dilluns, la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, ha explicat que es reforçarà el servei de la L1 de Metro i s'habilitarà un autobús llançadora entre les estacions de Sant Andreu Arenal, La Sagrera i Clot Aragó.





"Fem les obres en període de Nadal per afectar els menys usuaris possibles", ha dit la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, que ha xifrat en uns 15 minuts l'increment de el temps de viatge.





El gerent de Mobilitat i Infraestructures de Barcelona, Manuel Valdés, ha detallat que aquesta actuació permetrà reforçar els túnels de les línies R3 i R4, i que consisteixen a col·locar 46 bigues de reforç en una longitud de 50 metres lineals de túnel ferroviari.





Per a aquests treballs és necessari treure la catenària, cosa que obliga a interrompre el servei: "Ja s'ha passat per sota de la R2 sense cap incident remarcable. També s'han realitzat obres de reforç per sota de la L1 de Metro", ha dit.





RESTRICCIONS AL SERVEI





A causa de les obres, l'estació de La Sagrera Meridiana romandrà tancada i els trens de les línies R3 i R4 nord iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Arenal, i per continuar el viatge els clients tindran el reforç de la L1 de Metro i l'autobús llançadora.





Alarcón ha dit que aquest servei de reforç sumarà tres trens a la L1 per augmentar la freqüència i, en el cas dels busos, es prestarà diàriament entre les 6 i les 10 hores i les 16 i les 20 hores amb busos articulats de TMB i una freqüència d'entre set i vuit minuts.





En el cas de la R4 sud, entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Badalona (Barcelona), els trens circularan amb normalitat fins a Arc de Triomf i continuaran desviats cap a Badalona (passant per Clot Aragó) on iniciaran i finalitzaran el seu recorregut.





S'ha acordat que els títols de transport de Renfe, no integrats, siguin vàlids per accedir a al Metro, a les estacions de Rambla Just Oliveras, Sants Estació, Passeig de Gràcia, Catalunya, Arc de Triomf, Clot, Fabra i Puig, Sant Andreu , La Sagrera i Cornellà Centre.





Renfe i TMB reforçaran els equips d'atenció a client i de seguretat, repartiran 125.000 fullets, penjaran 575 cartells en estacions, s'emetran missatges per megafonia i en pantalles informatives de trens i estacions, a més de col·locar senyalització alternativa.