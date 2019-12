El PP demanarà la dimissió d'Ada Colau i Eloi Badia a l'AMB per les despeses de la seva "aventura de l'aigua"

El dimarts 17 de desembre tindrà lloc el pròxim ple de l'AMB i en ell es debatran les propostes presentades pel Grup de PP, davant d'una sentència del Suprem que va tombar les pretensions de remunicipalització de l'aigua en què tant la seva presidenta, Ada Colau, com el Responsable de l'Àrea de Medi Ambient, Eloi Badia, que li ha costat ni més ni menys de 3 milions d'euros a les arques públiques.





Miguel Jurado, portaveu del PP a l'AMB, en declaracions a Catalunyapress ha manifestat que en aquest ple "es debatran un seguit de propostes que ha presentat el grup metropolità popular. Concretament, hem demanat la convocatòria d'un ple extraordinari amb la finalitat de demanar responsabilitats polítiques, tant la presidenta de l'AMB, la Sra. Ada Colau, com la seva mà dreta, el Sr. Eloi Badia, pel que ha significat el cost tan terrible que ha tingut la seva aventura de voler remunicipalitzar l'aigua".





Jurado afirma que "segons ens consta l'Ajuntament de Barcelona s'ha gastat més de 3 milions d'euros en aquesta aventura i creiem que el cost final serà més gran si s'afegeix el que s'ha gastat en l'AMB".





Per això, per al PP és una preocupació saber "si ara pensen ells tornar els diners per evitar que siguin els ciutadans els qui ho paguin amb els seus impostos".





Miguel Jurado ho té clar: "volem denunciar que s'està enganyant contínuament els ciutadans intentant justificar que remunicipalitzar l'aigua és més barat que la gestió que es porta ara. Cal dir que només el 30% del total del rebut és pagament del consum i que els intents que han tingut les diferents administracions públiques de remunicipalitzar l'aigua han acabat amb un rebut de l'aigua més car i la prestació d'un servei de menor qualitat".





Per tot això, en el pròxim ple de desembre, afirma Jurado, "nosaltres entenem que algú ha d'assumir responsabilitats polítiques, i si no és la Sra. Ada Colau ha de ser el Sr. Eloi Badia com a braç executor de la Sra. Colau en tot aquest invent".





A més, afegeix el portaveu del PP a l'AMB "s'han d'acabar seguir donant subvencions per a treballar per la remunicipalització de l'aigua i contra la gestió actual, a aquelles entitats afins, d'on venien Colau i Badia com a activistes i que segueixen, a dia d'avui, rebent milions d'euros per combatre a una administració com l'AMB de la qual tots dos formen part".





"Volem demanar-li a la Sra. Colau una mica de contenció com a càrrec públic. No ha de posar en dubte la responsabilitat del Tribunal Suprem en dictar una sentència perquè a ella no li agradi. Nosaltres simplement demanem responsabilitats polítiques i que demani disculpes als jutges. Li exigim que segueixi sent una Presidenta de l'Àrea Metropolitana que gestiona i que deixi de gastar els diners en "aventures" que el que estan fent és sobrecarregar amb impostos als ciutadans en temes tan sensibles com la factura de l'aigua", va afirmar Jurado.





Pel que fa a Eloi Badia, recorda Miguel Jurado, que "uns mesos abans de les eleccions el Sr. Badia va sortir dient que baixava el consum d'aigua un 4%, però el que no va dir o ho ha dit després de les eleccions és que el tribut Metropolità de Residus que s'inclou a la factura de l'aigua pujava un 5% i que a més calia afegir-li el cost del Cànon de l'aigua. Amb tot això pagarem el 2020 l'aigua més cara que al 2019 . Però ell es va marcar el tant que havia baixat l'aigua setmanes abans de les eleccions. Per totes aquestes qüestions demanem, des del PP, que tots dos assumeixin les seves responsabilitats polítiques i posin el seu càrrec a disposició de l'entitat metropolitana".





I indubtablement des del PP, "esperem la dimissió d'algun dels dos. de la Sra. Colau o del seu braç executor el Sr. Badia".





EL PP BARCELONÍ LI DEMANA A L'ALCALDESSA QUE RECORDI QUE L'AJUNTAMENT NO ÉS EL "BUFET COLAU"





Oscar Ramírez, president del PP a Barcelona i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, s'afegia a les declaracions de Jurado que "Barcelona és un dels ajuntaments afectats pels serveis que presta l'empresa mixta de l'AMB. I després fer-se pública la sentència Suprem", afegeix, "on se certifica la legalitat de l'empresa mixta i es valida la concessió de l'aigua a l'empresa metropolitana, a l'Ajuntament demanem explicacions a l'alcaldessa Colau, perquè per tots és coneguda la seva fixació i la del seu company de partit, Eloi Badia, en voler remunicipalitzar el servei de l'aigua".





Per la nostra banda, manifesta Ramírez, "estem a favor que hi hagi un millor servei a un millor preu. Volem recordar que l'empresa mixta és un servei molt ben valorat pels barcelonins i és un exemple de col·laboració publicoprivada en la prestació d'un servei essencial i públic com és l'aigua ".





Oscar Ramírez. President del PP Barcelona





"Nosaltres vam demanar en el ple de l'Ajuntament de Barcelona a l'alcaldessa Colau que ens donés una explicació en relació a les seves declaracions on rebutjava la sentència de Tribunal Suprem i afirmava que hi havia un mal funcionament de la cúpula judicial" afirma Oscar Ramírez. "I ens va contestar que a ella no li havia agradat la sentència", pel que fa a això, Ramírez afegeix, "des del PP entenem que les sentències no es dicten perquè els agradin a les persones. Sabem que les sentències no agraden quan una part surt perjudicada i no aconsegueix les seves pretensions. Però el que li demanem a l'alcaldessa Colau és que assumeixi les seves responsabilitats".





"Que sigui responsable perquè per les seves manifestacions el que posa en evidència és una falta d'autocrítica per la mala gestió que ha fet el problema de l'aigua i una irresponsabilitat per no acatar una sentència judicial i posar en dubte el sistema judicial espanyol. I més assenyalant, com ho ha fet, una possible connivència del sistema judicial i les grans corporacions".





Per això, insisteixen des del PP català, "els demanem a la Sra. Colau i Eloi Badia que deixin de ser activistes, que deixin de voler remunicipalitzar serveis i que la via triada, la de la remunicipalització no l'estan demanant els ciutadans i que aquesta insistència respon més a un biaix ideològic, a una nova cortina de fum per poder tapar les seves vergonyes".





Oscar Ramírez va més enllà i afirma "ningú li va demanar que es pugessin a aquesta aventura judicial que ens ha costat, com bé deia el Sr. Jurado, més de tres milions d'euros a l'Ajuntament de Barcelona. Entre ells, hi ha despeses de diversa índole, des d'informes jurídics a encàrrecs de gestió fins subvencions a entitats amigues. Com poden ser a Aigua és Vida i Enginyers sense fronteres".





Per tot això, des del PP anuncien que "hem presentat una bateria d'iniciatives i de preguntes a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer quin és l'abast d'aquests costos i per conèixer, en base a quin criteri es van assignar les subvencions a aquestes entitats afins, igual que s'ha fet des de l'Àrea Metropolitana".





"I, insistim, li demanem a la Sra. Colau que deixi de litigar, que això no és un bufet, no és el bufet Colau, i que el que ha de fer és gestionar, i gestionar bé els serveis de tots els ciutadans de l'àrea metropolitana i de la ciutat de Barcelona. Li demanem que abandoni "el populisme" on es troba instal·lada i que es preocupi dels problemes reals de la ciutadania com són la seguretat ciutadana o els problemes d'habitatge. En tot cas, que deixi de litigar, que es dediqui a treballar per als ciutadans. Que això no és el Bufet Colau, que això és una administració pública i s'ha de dedicar a prestar els millors serveis, de la millor qualitat i al millor preu".





LA VIA DE L'EXPROPIACIÓ DE L'EMPRESA MIXTA DE L'AIGUA LI COSTARIA A L'AMB PROP DE 1.000 ME





A preguntes de Catalunyapress sobre el cost que suposaria que se seguís la via de l'expropiació en un nou intent de remunicipalització de l'aigua per part dels comuns d'Ada Colau, Miguel Jurado, portaveu del PP a l'AMB contesta el següent: "Hi ha un tema important que també pretenem que sigui tractat en el ple del dia 17 de desembre i és que, a més de que ens diguin la valoració que fan de la sentència del Suprem i ens informin sobre les responsabilitats polítiques que van a assumir, volem saber les perspectives de futur que tenen per a aquest servei. És a dir, si van a parar després del 'gatillazo' o si encara pretenen seguir la via que els ha marcat el Suprem de l'expropiació forçosa per poder remunicipalitzar l'aigua".









L'alcaldessa, Ada Colau, davant els mitjans de comunicació.





En el cas que des de l'AMB s'aposti per l'expropiació, des del PP afirmen que "llavors també volem saber el cost que tindrà aquesta aventura que pot ser que sumi més de 1.000 milions d'euros (ME). Una quantitat mitjana que no sabem d'on es pensa treure i a costa de qui es pensa treure. Tenim dret a saber tant el Consell Metropolità com els ciutadans, si aquesta aventura, s'ha acabat fins que acaba la concessió que és en l'any 2047 o continuarem gastant diners públics per no se sap què. I això també pretenem que ens ho contestin en el ple del 17 de desembre".





L'AMB TAMBÉ COBRA LA SEVA PART DELS BENEFICIS DE L'EMPRESA MIXTA





Els representants dels populars a Barcelona van admetre a preguntes Catalunyapress que "sí, que en el repartiment de dividends l'AMB rep la seva part i no és petita la quantitat que rep".









Per això, resulta curiós que havent-se constituït l'empresa mixta sota el "mandat del convergent Xavier Trias compartit amb el PSC. Posteriorment, el 2015, amb l'acord metropolità conegut com el "Pacte d'Entesa" es concretarà en el seu objectiu 14, exigir una auditoria per valorar la remunicipalització de l'aigua, la municipalització del servei i es revisés la constitució de la societat mixta que és en el que estem ara".





El que si queda clar, afirmen, es que "que amb una sentència a la taula del Suprem no pertoca a discussió i sí cal exigir la responsabilitat i acatament de la sentència perquè no segueixin els deliris de remunicipalització a l'AMB. El que cal demanar-los a partir d'ara és que aquests deliris se'ls paguin ells".





DESEMBRE CALENT A L 'AMB





El mes de desembre sol ser un mes tranquil pel que fa a qüestions polítiques. Però després de la sentència del Suprem contra les pretensions remunicipadores dels "comuns", l'AMB , porta diversos plens moguts. L'oposició de PP li reclama explicacions als membres del quadripartit i no pensa cedir ni un centímetre fins que s'aclareixin totes les cortines de fum que sobrevolen en un més que polèmic procés de remunicipalització de l'aigua instigat i subvencionat per la presidenta de l'AMB i el seu pupil més avantatjat el Sr. Eloi Badia.





Seguirem informant ...