Anticorrupció demana 7 anys de presó i 50 milions de multa a 5 excàrrecs d'UGT a Andalusia

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat set anys de presó i 50 milions d'euros de multa a cada un dels cinc excàrrecs d'UGT Andalusia per la causa de les factures falses, entre ells l'exsecretari general de sindicat Francisco Fernández Sevilla-quatre persones més de la direcció, per presumptes delictes continuats de frau de subvencions i de falsedat en document mercantil.





En concret, els investigats són, a més de Francisco Fernández, el que va ser secretari general d'Administració d'UGT-A; la secretària de Gestió Econòmica; el conseller delegat de l'entitat Soralpe I Mas P Associats SL, i la responsable del departament de Compres de la UGT-A, a la qual li demana cinc anys de presó.





Segons resa en l'escrit de l'ministeri fiscal, a què ha tingut accés Europa Press, a més els sol·licita el pagament d'una indemnització, conjunta i solidàriament, de 40,7 milions d'euros --que és la quantitat suposadament defraudada--, i a la responsable del departament de Compres el pagament de 4,2 milions.





El secretari general d'UGT-A, Francisco Fernández Sevilla





A més de a aquests cinc excàrrecs, Fiscalia Anticorrupció acusa nou persones, que eren proveïdors del sindicat, als quals demana tres anys de presó i multes de 3.650 euros.





Anticorrupció ha formulat aquest escrit d'acusació després que el jutge d'Instrucció número 9 de Sevilla dictés un acte a principis d'aquest mes de desembre en què acordava continuar com a procediment abreujat la causa oberta per les presumptes factures falses del sindicat contra aquests exalts càrrecs i proveïdors, una resolució en la qual va concloure el magistrat que "el còmput global de les quantitats defraudades" en els expedients de subvencions concedides per la Direcció General de Formació de la Conselleria d'Ocupació de la Junta a l'organització sindical, en els quals es ha comptat amb la informació documental necessària, "puja a 40.750.047,74 euros".





Cal recordar que el jutge va acordar el sobreseïment provisional i arxiu de les actuacions respecte de l'exsecretari general del sindicat Manuel Pastrana, però en aquest cas donada la seva "situació d'incapacitat sobrevinguda", tal com va posar de manifest l'informe mèdic forense emès el passat 17 de maig.