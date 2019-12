Les raons per les quals cada vegada més nens japonesos abandonen l'escola

Dificultats de comunicació, normes estrictes -com l'obligació de tenyir-se els cabells de negre-, problemes financers i familiars. Aquestes són algunes de les raons per les quals cada vegada més nens japonesos es neguen a anar a l'escola.





L'any passat es va batre un rècord al país, quan més de 160.000 alumnes van faltar a l'escola durant més d'un mes. L'alternativa per a aquests nens són les "escoles lliures", però les qualificacions obtingudes amb aquest model d'escola no són reconegudes.





L'absentisme dels nens japonesos és un fenomen que ha rebut fins i tot un nom: 'futoko'. Però l'actitud dels japonesos cap a l'abandó de l'escola, segons reflecteix la 'BBC' , ha canviat al llarg dels anys.





Fins a 1992, la negativa a participar en les activitats escolars -llavors anomenades 'tokokyoshi' (resistència)- es considerava un tipus de malaltia mental. El 1997 la terminologia va canviar a 'futoko', un terme més neutre que significa 'absència'.









Hi ha escoles que imposen el color de la roba interior dels estudiants. Aquestes escoles es basen en els principis de llibertat i individualitat, però no atorguen als nens una qualificació reconeguda. El nombre d'alumnes que assisteixen a escoles alternatives en lloc de les regulars ha augmentat al llarg dels anys, passant de 7.424 el 1992 a 20.346 el 2017.





A més de la deserció escolar, un altre fenomen està creixent entre els estudiants de les escoles japoneses i és molt més preocupant: el 2018, el nombre de suïcidis d'estudiants va ser el més alt en 30 anys, amb 332 casos.





El que porta a un nen a negar-se a anar a l'escola al Japó pot implicar problemes familiars, dificultats de socialització, desacords amb els amics o intimidació, segons un estudi del Ministeri d'Educació japonès.





Els estudiants que van abandonar l'escola diuen que ho van fer perquè no es portaven bé amb altres estudiants o de vegades amb els mestres. Hi ha molts joves que se senten incòmodes amb les estrictes regles imposades a les escoles del Japó, que sovint obliguen els estudiants a tenyir-se els cabells de negre, o que no permeten als estudiants portar pantalons o abrics ajustats, fins i tot en dies freds. Hi ha casos en què fins i tot el color de la roba interior és imposat per l'escola.