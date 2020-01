Rep una propina de 1800 euros després d'un sopar de només 20

Una cambrera d'un restaurant a Alpena, Michigan (EUA), va començar l'any 2020 de la millor manera. Després de servir un dinar de 20 euros es va sorprendre amb una propina de 1800 euros.





"Feliç Any Nou" és el que la parella anònima va escriure a Danielle Franzoni, juntament amb una propina de 1800 euros. "Coses com aquesta no li passen a gent com jo", va dir la dona a el diari 'Alpena Times' després d'aquest fet insòlit.









I és que 2019, que va acabar amb una agradable sorpresa, no va ser gens fàcil per a Danielle, qui, segons 'CNN', es va mudar a Alpena fa poc temps després de viure al carrer abans de passar per un centre de rehabilitació per a drogoaddictes.





Després de rebre aquesta gran propina, Danielle va llogar un apartament. "Construiré un futur després d'això. Els meus fills tenen un futur i jo tinc una casa. És una cosa realment bo", va confessar.





EL DESAFIAMENT DE LA PROPINA





El gest generós de la parella que va donar la gran propina a la cambrera recorda el desafiament viral de 2018 que es va estendre a les xarxes socials i va animar els usuaris a sorprendre els treballadors de l'hostaleria amb una propina del 100% del valor de la factura.





En aquesta versió, el repte sembla ser donar una propina que coincideixi amb la xifra de l'any, és a dir, una de 2020 dòlars (uns 1800 euros).