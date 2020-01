Abandona el seu gos en una església amb una commovedora nota: "T'estimo i ho sento molt"

Un gos va aparèixer abandonat en una església d'Anglaterra amb una commovedora nota: "Et vull i ho sento molt, molt".





El gos -un encreuament de Staffordshire bull terrier- va ser trobat abandonat en l'altar de l'Església del Sagrat Cor a Blackpool, Regne Unit. Tenia una nota, presumiblement de la persona que el va deixar en aquest temple, justificant el seu abandonament.









"La meva vida ha patit un canvi dramàtic i no m'ho podia imaginar al carrer, amb mi famolenc i amb fred", es podia llegir a la nota, segons l'Associació Protectora d'Animals de Regne Unit (RSPCA), que va recollir el ca, trobat a l'església en el matí del 18 de desembre.





"El meu gos ho és tot per a mi i no sé què fer", deia la nota, escrita a mà. "Si us plau, creguim-me, no ho faig a la lleugera".





L'autor de la nota descriu a l'animal com un "plàcid, amigable i adorable gos", que compleix set anys el 22 de març de 2020.





"El meu cor està trencat i ho estranyaré d'una manera que les paraules no poden descriure".









"Espero que puguin trobar-li una nova llar, com es mereix. T'estimo molt i ho sento molt", afegia la nota, que, segons Will Lamping -que va recollir el gos a l'església- mostra el molt que es volia a l'animal.









"Desafortunadament, la vida de vegades té grans girs i les circumstàncies poden canviar dràsticament, però és commovedor pensar que algú va per aquí estranyant al gos i preguntant-se com està", va dir Will Lamping.





"Si algú es presenta a reclamar el gos, m'agradaria que sabés que no va tenir cap problema de cap mena i que només ens agradaria parlar i veure com podríem ajudar", va afegir Will Lamping, obrint la porta a un retrobament entre l'amo i el gos.





Si ningú reclama l'animal, ara anomenat Cracker, el gos serà portat a centre de recepció de la RPSCA per a la seva adopció.