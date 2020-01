Emportar-se part de la producció a Navarra: el pla B de Seat per a la factoria de Martorell

Seat arrenca 2020 amb les mateixes incerteses amb què va tancar l'any passat la seva activitat a Catalunya. Les aturades que va patir la factoria de Martorell com a conseqüència de les protestes independentistes van marcar un punt d'inflexió en una planta que ha de lluitar amb les conseqüències del 'procés'.





La direcció del grup a Espanya --pendent de si la seva CEO, Luca de Meo, fitxarà per la francesa Renault-- afronta aquesta situació amb prudència però amb la vista posada en totes les possibilitats. Una de les quals és la que apunta el diari 'El Mundo': derivar part de la seva producció a la planta de Navarra.









Els aturades en la producció motivats pels sabotatges independentistes a l'octubre van suposar la pèrdua de 3.500 cotxes. La fàbrica va tancar, davant la impossibilitat que poguessin arribar tant proveïdors com a treballadors, i el president executiu de Seat va fer unes declaracions on va deixar a les clares que la presència de la companyia a Catalunya no era una cosa inamovible.





El màxim càrrec de l'empresa a Catalunya va afirmar que disposaven de "plantes en tots els països d'Europa", i que tot i que "mentre aquests moviments no impactin en l'operativa del nostre negoci, no tenim res més a afegir", es reservaven ulteriors decisions si la situació negativa es cronificava. Per tot això, encara que l'escenari central és que Seat segueixi produint a Catalunya, la companyia no deixa de comptabilitzar les aturades en el seu balanç.





TRANSFERIR PART DE LA PRODUCCIÓ





A la cúpula de la companyia s'ha especulat amb que la central de Landaben --on es fabriquen els models VW Polo i T-Cross-- pugui assumir part de les unitats dels Seat Ibiza i Arona que es construeixen en la La Línia 1 de Martorell.





Encara que també cal recordar que la fàbrica navarresa està al màxim de la seva capacitat --l'any passat va finalitzar 320.523 cotxes, un 17% més que en 2018--, de manera que segurament no podria assumir tot el contingent productiu que li arribaria de Catalunya . En aquest cas, s'apunta que la producció dels Pol podrien redirigir-se a altres factories del grup com les que té a Sud-àfrica.





Però alhora que Seat dissenya els seus plans de contingència, la firma també vol arrelar a Catalunya mitjançant un parell d'iniciatives com l'obertura de La Casa Seat a Passeig de Gràcia, o la creació d'un centre de "programari" a la capital barcelonina . Així mateix, el proper 28 de gener, Luca de Meo presentarà a Barcelona una nova generació del Seat León que contribuiran a augmentar les unitats produïdes a Martorell.