Luca de Meo abandona la presidència de Seat

El president del consell de Seat, Luca de Meo, ha decidit abandonar "a petició pròpia i de mutu acord" amb el grup Volkswagen la presidència de la firma automobilística espanyola, segons ha informat l'empresa de Martorell en un comunicat.









La companyia espanyola ha destacat que el directiu italià seguirà formant part del consorci automobilístic alemany Volkswagen, matriu de Seat, "fins a nou avís". La renúncia de De Meo a la presidència de Seat es produeix entre la possibilitat que sigui nou conseller delegat de Renault, tal com va anunciar Catalunyapress.





De Meo serà substituït de forma temporal com a president pel vicepresident de Finances de Seat, Carsten Isensee, que afegirà aquesta a les seves funcions. La firma automobilística va destacar que aquesta reorganització del comitè executiu de l'empresa pren efecte aquest dimarts, 7 de gener de 2020.





La decisió de De Meo es produeix després que a principis del passat mes de desembre s'iniciessin els rumors sobre la seva possible sortida a Renault com a conseller delegat, ja que la companyia gal·la estava buscant algú per a ocupar aquest lloc, ocupat de manera interina en l'actualitat per Clotilde Delbos, després de la sortida de Thierry Bolloré.





De Meo és el màxim representant del grup Volkswagen a Espanya i va arribar a la presidència de Seat al novembre de 2015, en substitució de Jürgen Stackmann, actual responsable de Vendes i Màrqueting de la marca Volkswagen.





El directiu nascut a Milà també va ser nomenat president del consell de Volkswagen Group España Distribució, després de la sortida de la companyia de Francisco Javier García Sanz.





De Meo és graduat en Administració d'Empreses per la Università Commerciale Luigi Bocconi de Milà i disposa d'una trajectòria professional de més de 25 anys lligada al sector de l'automòbil. La seva carrera professional es va iniciar en Renault, abans d'unir-se a Toyota Europa, per a després recalar en el Grup Fiat, on va arribar a ser conseller delegat de Abarth i director de Màrqueting del consorci.





El 2009, el directiu italià es va unir al consorci Volkswagen com a director de Màrqueting de la marca Volkswagen i també ho va ser del grup, abans d'assumir la vicepresidència executiva d'Audi amb responsabilitat sobre Vendes i Màrqueting.





El 2015, va assumir la presidència de Seat i entre els càrrecs que manté en l'actualitat també es troben el de president de la junta directiva de Seat Metropolis: Lab Barcelona, així com el d'administrador de XMOBA.