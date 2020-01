El comitè de Seat lamenta la marxa de Luca de Meo i demana a Volkswagen un substitut de perfil continuista

El comitè d'empresa de Seat ha rebut amb pessimisme la sortida de Lucca de Meo de la presidència de la companyia espanyola,en qualificar-la de "mala notícia", per la seva contribució "positiva" tant en les vendes i en el nivell de producció com a la imatge de la marca.













Així ho ha traslladat el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, després de la publicació d'un comunicat en què s'anunciava la decisió del directiu d'abandonar la presidència de la companyia.





Per a Carnero, que titlla d'"ambigu" aquest comunicat, ja que suposa la seva sortida de la presidència però no de el grup Volkswagen -grup a què pertany Seat-, es tracta d'una "mala notícia" en considerar que De Meo va aconseguir un conveni "molt positiu" per als treballadors.





Per aquesta raó, el comitè d'empresa ja s'ha posat en contacte amb la direcció de Volkswagen a Alemanya per demanar que el substitut en el lloc compti amb un perfil "continuista" que prossegueixi amb l'actual projecte impulsat per De Meo.





Així mateix, aposta per una política de trànsit cap a la mateixa situació "de consens i d'acord" que contrasti amb la "mala notícia" que creu que suposa aquesta sortida, tant per al conjunt de la plantilla com per a la marca.





La renúncia de De Meo a la presidència de Seat es produeix entre rumors que el situen com a nou conseller delegat de Renault, cosa a la qual també s'ha referit Carnero, que creu que aquesta sortida podria "preparar" la seva entrada al grup automobilístic francès .





Renault es troba des de principis de el passat mes de desembre buscant algú per ocupar aquest lloc, ocupat de manera interina en l'actualitat per Clotilde Delbos, després de la sortida de Thierry Bolloré.





De Meo serà substituït de forma temporal com a president pel vicepresident de Finances de Seat, Carsten Isensee. La firma automobilística va destacar que aquesta reorganització del comitè executiu de l'empresa pren efecte aquest dimarts, 7 de gener de 2020.





De Meo és el màxim representant de el grup Volkswagen a Espanya i va arribar a la presidència de Seat a novembre de 2015, en substitució de Jürgen Stackmann, actual responsable de Vendes i Màrqueting de la marca Volkswagen.