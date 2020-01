Va organitzar un 'duel medieval a mort' entre els seus amants per decidir amb quin es quedava

Una dona i el seu amant van ser arrestats pel "brutal" assassinat del seu ex-marit, apunyalat fins a la mort en un carreró de Stratford, a l'est de Londres, Anglaterra. La sospitosa està acusada d'organitzar una baralla a mort entre els dos homes per decidir quin d'ells mereixia quedar-se amb ella.





Asta Juskauskiene, de 35 anys, va estar casada amb Giedruis Juskauskas, de 42. La dona té quatre fills, un dels quals (una nena) és fruit de la seva relació amb Giedruis, de qui es va divorciar el desembre de 2018. Asta va començar a quedar a Mantes Kvedaras, un jove de 25 anys que va conèixer per Internet després que fos alliberat de la presó a Lituània.





Tot i el divorci, la dona va continuar tenint trobades sexuals amb Giedruis mentre tenia Mantes com amant.





Els dos homes van reclamar a la dona com "seva", per la qual cosa ella va decidir acabar la discussió organitzant una lluita "medieval" a mort en un carreró de Stratford.





L'amant, Mantes Kvedaras, va volar a Regne Unit cinc dies abans de la "baralla" per quedar-se a la casa d'Asta a Dartford. El 17 de juny de 2019, el seu exmarit, Giedruis Juskauskas, va ser apunyalat 35 vegades en el cos i el coll i es va deixar en el lloc perquè es dessagnés fins a morir.





Kvedaras va confessar l'assassinat, durant el qual Asta es va quedar a casa cuidant dels seus fills.





Giedruis Juskauskas i Mantes Kvedaras / Policia Metropolitana de Londres





"UNA FIGURA MANIPULADORA I CONTROLADORA"





La dona va ser acusada d'organitzar l'assassinat del seu exmarit i va ser condemnada aquest divendres 10 de gener després d'un judici de cinc setmanes al tribunal de la Corona de Kingston.





Segons el fiscal Hugh Davies, Asta hauria parlat de l'enfrontament a mort dels amants amb la seva amiga Jurgita Sulciene. "L'objectiu era que els homes resolguessin la discussió amb violència, en un duel medieval", va dir Davies, citat per la premsa britànica. "De diferents maneres, cada home va sentir que tenia drets sobre Asta Juskauskiene. La situació arribaria inevitablement a aquest punt".





"Giedrius Juskauskias i Mantes Kvedaras òbviament es van trobar per voluntat pròpia i no per casualitat: cap d'ells estava a prop d'on vivien i els registres telefònics mostren que hi va haver repetides comunicacions entre ells durant el 16 de juny mentre viatjaven de diferents llocs al lloc de trobada. Juskauskiene és una figura manipuladora i controladora, determinant en l'orquestració d'aquests esdeveniments", va assenyalar Davies.





"Sabia per endavant que Mantes Kvederas tenia la intenció de fer servir la violència i causar greus ferides a Giedrius. I ella va animar, va ajudar i va tenir la intenció de fer-ho".