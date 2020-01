Els lletrats del Parlament avalen la continuïtat de Torra contra el criteri de la Junta Electoral

Els lletrats del Parlament han emés un informe en el qual conclouen que la declaració d'incompatibilitat d'un diputat del Parlament no és competència d'una administració electoral segons el Reglament de la Cambra i la Llei orgànica del Règim Electoral (Loreg), per la qual cosa rebutgen la petició de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta de diputat a Quim Torra i ho avalen com a president de la Generalitat.









"L'acord de la JEC del 3 de gener de 2020 va incórrer en vici de nul·litat de ple dret", resolen en el document, que destaca que les competències de la JEC ho són en relació als processos electorals en curs i fins que conclouen.





Per això, consideren que no és possible una declaració de "inelegibilitat sobrevinguda" ni tampoc és possible atribuir-li a la JEC competències implícites per a declarar situacions d'incompatibilitat, en la mesura que integren l'estatut dels càrrecs públics i l'ordenament reserva aquesta decisió als òrgans o institucions que formen part, afig el text publicat per 'El Periódico'.





Els lletrats recorden que l'Estatut i la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern, estableixen com a causa de cessament en el càrrec de president de la Generalitat la condemna penal ferma que comporte la inhabilitació i, d'altra banda, el Reglament del Parlament inclou entre les causes de pèrdua de la condició de diputat, la condemna a una pena d'inhabilitació per una "sentència judicial ferma", alguna cosa que encara no ha ocorregut ja que la JEC s'ha avançat al Tribunal Suprem, que encara no ha dictat aquesta sentència.





"Cal tindre present que, fins al moment, el Tribunal Suprem no s'ha pronunciat de manera definitiva sobre l'acord de la JEC ni sobre les mesures cautelars de suspensió sol·licitades pel president de la Generalitat", subratllen i recorden que el Suprem ha continuat tramitant l'incident de suspensió, per la qual cosa conclouen que la sol·licitud de mesures cautelars es troba en curs.





El text destaca que l'acord de la JEC del 3 de gener "pot lesionar el dret fonamental de participació política del diputat Joaquim Torra en afectar el seu dret a mantindre's en el càrrec i a poder exercir-lo en condicions d'igualtat, que es veu igualment afectat en apartar-se dels criteris aplicats anteriorment per l'administració electoral", i insisteix que aqueixes infraccions constitueixen el vici de nul·litat de ple dret.





Després de la decisió de la JEC, el 10 de gener la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona va declarar vacant l'escó del president, i els lletrats consideren que existeixen "dubtes fonamentats sobre la seua executivitat" fins que no es resolga el recurs de protecció de drets fonamentals interposat per la Generalitat.





L'informe es debatrà en la Mesa del Parlament que s'ha reunit aquest dimarts en la Cambra i que haurà de decidir què succeeix amb Torra de cara al ple de la setmana que ve, però el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha deixat clar que considera que la JEC "no pot inhabilitar a un diputat i menys al president de la Generalitat".





SER TRIAT PRESIDENT O SER PRESIDENT





A més, els lletrats recullen en el seu document que hi ha "elements suficients a partir d'una interpretació sistemàtica de les normes que regulen la institució de la Presidència, com de naturalesa lògica i gramatical", per a considerar que l'eventual cessament en el càrrec de diputat per causa d'incompatibilitat no afectaria la seua continuïtat en el càrrec de president.





Els lletrats prenen la literalitat de la Llei de Presidència que exposa que cal ser diputat per as triat president, i obrin una finestra de possibilitat a la lectura que també fan alguns membres del Govern sobre que Torra ja és president i, al no haver de ser triat, retirar-li l'acta de diputat no afectaria la seua condició de president.









ICETA COINCIDE AMB L'INFORME





Per part seva, el líder del PSC, Miquel Iceta, coincideix amb l'informe dels lletrats del Parlament i que rebutja que la Junta Electoral Central (JEC) decideixi sobre el president català.





"El criteri dels lletrats és molt rellevant. Jo vull defensar les institucions catalanes i coincideixo bastant amb el que diuen", ha expressat el socialista en una entrevista en TV3, i ha defensat que la JEC no pot inhabilitar a Torra.





Preguntat per l'indult als polítics a la presó, ha assegurat que el Govern examinaria les peticions que arribessin, i ha defensat que la dreta ja no pot dir que "els surt gratis" als presos, perquè han passat dos anys a la presó i han complert part de la pena.





UNA NEGOCIACIÓ MÉS OBERTA





Preguntat pel nou Govern de coalició, ha dit que "la negociació amb Catalunya es farà de forma més oberta, reconeixent la qüestió", i que és lògic que sigui el president, Pedro Sánchez, qui la lideri.





A més, ha defensat que el nou Executiu està intentant que la creació de més ministeris "no generi més despeses", i ha dit que decisions com que el socialista Salvador Illa sigui el nou ministre de Sanitat mostren el moment excepcional que es viu.





SUPLICATORI PER A PUIGDEMONT I COMÍN





Sobre la posició dels socialistes en el Parlament Europeu quan arribi el suplicatori del Tribunal Suprem (TS) per a aixecar la immunitat parlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín, ha dit que serà necessari estudiar-lo i decidir: "Els diputats no estan subjectes a mandat imperatiu, pot haver-hi vots particulars".





"En la votació del suplicatori al Parlament Europeu votarem el que decideixi el Grup Socialista. Prevaldrà el criteri que tothom és igual davant la llei. Immunitat no és impunitat", ha resolt Iceta.





Amb tot, el líder socialista ha defensat que l'exministra de Justícia Dolores Delgado sigui la nova fiscal general de l'Estat per la seva experiència, i ha assegurat que la Fiscalia és autònoma: "La Fiscalia ha de poder marcar el seu propi criteri. Ningú es pot deixar portar pel fet que Delgado vingui del Ministeri de Justícia".