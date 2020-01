Units per Avançar qualifica de "decebedor" el resultat de la taula de partits amb Torra

El secretari general d'Units per Avancar i diputat de PSC-Units al Parlament, Ramon Espadaler, ha afirmat sobre la reunió el divendres de la taula de partits representats al Parlament que "el resultat va ser decebedor", encara que ha defensat la necessitat de reunir-se i dialogar per fer política.





En una entrevista de Rac 1 aquest dissabte, ha considerat que "la Generalitat té legitimitat per fer l'agenda de temes a parlar" amb el Govern i ha lamentat que se centrés només en l'autodeterminació i l'amnistia dels presos independentistes.





Ha explicat que van proposar ampliar aquesta agenda per facilitar reprendre les relacions institucionals entre el Govern i el Govern, que preveu que serà complex, llarg, difícil.

Sobre la figura del relator a la taula de diàleg entre executius, ha afirmat que "ja només ho demana JxCat, no va ser una condició d'ERC en l'acord amb PSOE", pel que ha demanat posar la taula en marxa sense aquesta figura.





Ha afegit que no considera necessària la presència d'un relator i que li sembla "més aviat una excusa" per dilatar l'inici de les converses.





ELECCIONS "COM ABANS" MILLOR





També ha defensat que "com més aviat siguin les eleccions, millor", ha opinat que el Govern està esgotat, en les seves paraules, i ho ha comparat amb el nou Govern de PSOE i UP, de què ha afirmat que està cohesionat tot i la complexitat que veu en tractar-se del primer govern de coalició.





Ha celebrat que els dirigents independentistes empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn podran assistir a la Comissió d'Investigació del 155 al Parlament el 28 de gener perquè "tot el que vagi aportant elements de normalitat sempre serà benvingut", i ha recordat que el seu grup parlamentari va decidir des del primer moment no participar en aquesta comissió.





TORRA NEGA "TAXATIVAMENT" UN AVANÇ ELECTORAL





La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest divendres que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha aclarit la seva agenda per atendre la reunió amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i ha rebutjat "taxativament" un avançament electoral.





En roda de premsa, Budó ha explicat que Torra ha replicat d'aquesta manera a la proposta de fixar un calendari electoral que els comuns han posat sobre la taula de partits amb representació al Parlament, que s'ha dut a terme al Palau de la Generalitat i la que només han acudit JxCat, ERC, PSC-Units i els comuns.





Budó ha deixat clar que la taula que fixa el posicionament de la Generalitat en la negociació amb el Govern central per desencallar el conflicte polític és la que es va reunir dimecres i que va congregar als partits independentistes --JxCat, ERC i la CUP-- i les entitats Òmnium i ANC.





ELS COMUNS I PSC DEMANEN ELECCIONS A CATALUNYA





Per la seva banda, els comuns han portat a la reunió de partits una proposta de calendari que planteja tramitar els Pressupostos de la Generalitat entre gener i març, i que es convoquin eleccions entre abril i maig, per articular al juny un Executiu català "per abordar el diàleg de fons".





Els comuns sostenen en la proposta que el Govern actual va ser elegit en un context molt diferent de l'actual i que no està en condicions d'abordar un nou escenari de diàleg: "El més adequat seria que el president de la Generalitat convoqués eleccions a Catalunya perquè la ciutadania triés al govern que haurà d'encarar aquesta nova etapa".