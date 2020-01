Acabats els treballs de transvasament del tanc d'òxid de propilè d'Iqoxe a la Canonja

Els treballs de transvasament del tanc d'òxid de propilè de l'empresa Iqoxe, a la Canonja (Tarragona), han acabat la matinada d'aquest dissabte 18 de gener.





Els Bombers de la Generalitat han explicat que el transvasament ha acabat al voltant de les 02.00 hores i que han supervisat el procés al costat dels Bombers de Parc Químic i personal tècnic de l'empresa.





Dimarts hi va haver una explosió en un reactor d'etilè de l'empresa química, que va causar un incendi en el tanc d'òxid de propilè que els Bombers han controlat fins a acabar el transvasament del producte a diversos camions cisterna per treure-ho del lloc.









Els Bombers també han explicat que la setmana que trauran la runa de l'edifici ensorrat per facilitar l'accés de la policia i les autoritats judicials.





Protecció Civil de la Generalitat ha explicat també en un tuit que mantindrà la fase d'alerta del pla d'emergències químiques Plaseqcat mentre els Bombers treballen a la zona.





REGISTRES EN IQOXE





Els Mossos d'Esquadra van registrar aquest dijous les seus de l'empresa química Iqoxe.





Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert dos expedients a la química Iqoxe després de l'explosió que es va produir dimarts a les seves instal·lacions a Tarragona i que va comportar víctimes mortals i diversos ferits.





REVISAR PROTOCOL D'EMERGÈNCIES





L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), formada per 30 empreses ha convocat reunions amb ajuntaments, sindicats, entitats veïnals i plataformes ecologistes per treballar conjuntament i coordinar possibles accions i millores a implementar com a sector, i està organitzat una "reunió urgent" amb el Govern.