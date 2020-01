Accident químic al polígon sud de Tarragona: el que cal saber

L'explosió a l’empresa química Indústries Químiques d’Òxid d’Etilè (IQOXE) al polígon de la Canonja ha provocat, segons Protecció Civil, al menys dos morts i vuit ferits amb cremades greus. El sinistre s'ha produït cap a tres quarts de set de la tarda del dimarts 14 de gener, causant una gran explosió i un foc de grans dimensions. Tot i que en un primer moment Protecció Civil va recomanar el confinament preventiu a set municipis, posteriorment el va limitar a la Canonja, la Pineda de Vila-seca, i el barri de Bonavista i la zona de la Universitat Laboral de Tarragona. Vint i tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i estan refredant el tanc on s'hauria produït l'explosió, que contenia òxid d'etilè. Segons els serveis d'emergències, no hi ha constància que hi hagi cap núvol tòxic.









De l’aflicció i tristesa per un accident que ha comportat, fins ara, la pèrdua d’una vida humana i les lesions a altres treballadors, els ciutadans han de saber que els plans de contingència han funcionat i les mesures preventives per la població han estat ràpides i adequades. Tot i la confusió del moment ens cal serenor. L’alarma social que aquest tipus d’accidents provoquen pot ser a ser fins i tot més perillosa que el sinistre en si mateix. Per tant, ara és un moment de lògica tristesa i indignació però des de la serenor que dona saber que tot està funcionant com cal. Aviat, l’actual confusió haurà de deixar pas a la informació fiable i a que es depurin les responsabilitats que calguin.





Pla d’emergència per químics (PLASEQCAT): confinament i prudència





Des de Juliol de l’any passat no s’activava un pla d’alerta per accident químic. Catalunya aplega un important teixit industrial que és un dels motor econòmics del país. Algunes d’aquestes indústries són del sector químic i, encara que són raonablement segures, inevitablement comporten un cert risc. Els accidents per risc químic com el que acabem de patir, requereixen una resposta ordenada, ràpida i eficaç, per això és molt important que els ciutadans seguim els consells d'autoprotecció que difon Protecció Civil i que recull el protocol del PLASEQCAT.





Autoprotecció el primer pas





Tal com recull el PLASEQCAT, si un accident ens pot afectar es recomanable que ens confinem preventivament fins rebre altres instruccions de les autoritats. Tanqueu portes i finestres. És preferible que us tanqueu a les habitacions més interiors. Atureu els sistemes de climatització i ventilació. Si viviu amb gent gran, amb infants o amb malalts amb problemes respiratoris, feu un seguiment intens del seu estat de salut, especialment en el cas de fuita tòxica. Eviteu accedir als soterranis i parts baixes dels edificis i habitatges, sempre que les autoritats no recomanin el contrari a través dels mitjans d’informació. Estigueu atents a les possibles restriccions en el consum d'aigua de l'aixeta que es puguin establir.





Escolteu la vostra emissora local de ràdio o una emissora de notícies, seguiu el Twitter de Protecció Civil (@emergenciescat) i d'altres mitjans de comunicació per informar-vos de l’evolució de l’emergència i de les accions a seguir.





Si es produeixen problemes amb el subministrament elèctric, cal que tingueu preparat a casa un transistor i piles de recanvi, així podreu rebre la informació i els consells d'actuació. Sortiu de casa quan us ho comuniquin les autoritats (per ràdio o altres mitjans). No baixeu als soterranis ni begueu aigua de les aixetes, fins que estigueu segurs de la seva innocuïtat. Un cop declarat el fi del confinament ventileu bé l'habitatge.





Si hi ha risc per fuita inflamable o explosiva, cal anar a la part oposada al lloc on s'espera el sinistre. No feu servir fonts d'ignició a l'interior de l'habitatge i apagueu la caldera de la cuina. Protegiu els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant. Abaixeu les persianes i tireu les cortines.





Òxid d’etilè: un gas molt inflamable i volàtil





L'òxid d'etilè és un gas a temperatura ambient, incolor i molt inflamable tòxic per als ulls, les vies respiratòries i la pell. S'obté mitjançant oxidació catalítica (emprant-plata com a catalitzador) de l'etilè amb l'oxigen de l'aire. S’utilitza com a intermediari en la fabricació d'etilenglicol, polietilè, film i fibra de terftalat de polièster, com fumigant en la indústria de l'alimentació i com a agent esterilitzant en funció de la seva sensibilitat a la calor en els equips i instrumental mèdic.





Aquest gas provoca principalment irritació del nas, gola i tracte respiratori. També provoca en els casos greus efectes en el sistema nerviós central com mal de cap, nàusees i vòmits. Amb altes exposicions, pot produir somnolència, mal de cap, debilitat, forma de caminar irregular i pèrdua de consciencia. En els dos darrers supòsit cal atenció hospitalària urgent.





Primers auxilis en cas de contacte





Els treballadors que manipulen aquest producte són els que corren més risc en cas de deflagració. En cas d'afeccions o exposicions accidentals cal prevenir els efectes rentant immediatament els ulls o la pell amb aigua abundant, i en el cas d'ingestió, proporcionant aigua abundant i amb posterioritat sol·licitant atenció mèdica immediata. Si és produeix inhalació greu o cremades importants, s’avisarà als serveis d’emergència pel trasllat a un centre hospitalari. El personal afectat serà retirat de la zona d'emergència i la roba contaminada es substituirà amb la freqüència requerida.





Rapidesa i serenor





Òbviament aquest tipus de catàstrofes causen un gran temor, molt nerviosisme i incertesa entre ciutadans afectats. Es comprensible, però cal actuar de pressa però amb tota la serenitat que es pugui, intentant transmetre aquesta sensació de tranquil·litat als nostres conciutadans.





La serenitat del nostre comportament afavorirà la tranquil·litat de les persones que estiguin al nostre voltant i ajudarà afrontar situacions tan difícils com la de l’accident a la Petroquímica de Tarragona.





Esperem que aquest lamentable incident no es cobri més víctimes en els propers dies.