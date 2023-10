Ordinador amb xat GPT - EP

En un món cada vegada més digitalitzat, la denominada intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en un tema periodístic inevitable. Tot i que encara no es tracta d'intel·ligència, segons la definició d'aquest concepte aplicable als éssers humans, no sabem si en el futur evolucionarà per acostar-se a aquesta definició. I quan parlem d'IA generativa, és inevitable esmentar un programa obert i gratuït amb més de 100 milions d'usuaris: ChatGPT 3.5, una de les creacions més notables de l'empresa tecnològica OpenAI. En aquest context, sorgeixen les inevitables especulacions i teories de la conspiració, per la qual cosa és important plantejar la pregunta: Podria ChatGPT ser en realitat un experiment social disfressat?

Inversions multimilionàries i plans ambiciosos

Per entendre la importància de ChatGPT, simplement cal observar la inversió de Microsoft, una de les gegants tecnològiques, en OpenAI. Microsoft invertirà la astronòmica xifra de 10.000 milions de dòlars en l'empresa que va donar vida al xatbot ChatGPT. Microsoft veu en ChatGPT un món de possibilitats i planeja incorporar-lo a totes les seves eines. Des de millorar el seu motor de cerca Bing fins a facilitar la redacció en Word, PowerPoint i Outlook. I el seu rival Google no es queda enrere. La companyia ha anunciat una inversió de 400 milions de dòlars en la startup d'intel·ligència artificial Anthropic, que està desenvolupant el seu propi xatbot anomenat Claude. La competència en el món de la IA és ferotge, i les inversions milionàries demostren com de valuosa s'ha tornat aquesta tecnologia.

La definició d'experiment social

Un experiment social és una investigació dissenyada per observar i analitzar el comportament de les persones en resposta a certes situacions o estímuls en un entorn controlat. El seu objectiu és entendre com les persones interactuen, prenen decisions i es comporten en situacions específiques. Els participants d'un experiment social sovint no són conscients que estan sent observats, la qual cosa permet obtenir dades més objectives sobre el seu comportament real.



ChatGPT: Un observador silenciós?

Tornant a la pregunta inicial, podria ChatGPT ser un experiment social disfressat? A primera vista, sembla un senzill xatbot dissenyat per proporcionar respostes útils a preguntes generals. No obstant això, si ho considerem des d'una perspectiva diferent, es podria argumentar que ChatGPT és un observador silenciós de milions de converses en línia. Registra com les persones interactuen amb ell i com responen a les seves respostes.



El funcionament de les prompts i les seves 14 funcionalitats

ChatGPT funciona a través del que es coneix com a "prompts". Les prompts són instruccions o preguntes proporcionades pels usuaris que guien la resposta de la intel·ligència artificial. Mitjançant aquesta tècnica, ChatGPT pot dur a terme 14 interessants funcionalitats: respostes a preguntes generals, generació de contingut escrit com articles i textos, resums de text, traducció d'idiomes, resolució de problemes matemàtics i científics, creació de diàlegs i converses, generació de poemes i textos literaris, explicació de conceptes i termes, assistència en la redacció i correcció gramatical, generació d'idees i suggeriments creatius, simulació de personatges i personalitats, generació de codi informàtic, ajuda en la creació de plans i estratègies, i assistència en la presa de decisions.

Les millors funcionalitats de ChatGPT

Tot i que totes aquestes funcionalitats són interessants, algunes de les més destacades inclouen la generació de contingut escrit, la traducció d'idiomes, la resolució de problemes matemàtics i científics i l'assistència en la redacció i correcció gramatical. Aquestes capacitats fan que ChatGPT sigui una eina versàtil i valuosa per a una àmplia gamma d'aplicacions, des de l'educació fins a la creació de contingut en línia. En la meva opinió, la pitjor funcionalitat és la que més s'utilitza: respondre preguntes. Atès que ChatGPT 3.5 és un sistema tancat, no connectat a Internet, no disposa d'informació posterior a setembre de 2021. Aquesta manca d'actualització pot generar respostes errònies, sobretot si les prompts no s'escriuen amb tots els detalls necessaris. És possible que la versió de pagament (ChatGPT 4) resolgui aquests problemes i millori les respostes a preguntes directes.

Benvinguda la tecnologia si és ètica i beneficiosa per a la humanitat

En conclusió, mentre continuem explorant les possibilitats de ChatGPT i d'altres intel·ligències artificials, és fonamental reflexionar sobre el seu impacte en la societat i el seu funcionament a través de prompts. Tot i que no podem afirmar amb certesa que ChatGPT sigui un experiment social disfressat, el seu paper en l'observació i la participació en converses en línia planteja interrogants sobre l'ètica i la privadesa que hem d'abordar amb responsabilitat i consideració. La tecnologia avança a passos agegantats, i és responsabilitat nostra assegurar-nos que s'utilitzi de manera ètica i beneficiosa per a tots.



Nota sobre aquest article: El text ha estat redactat íntegrament per l'autor. La IA no és responsable de cap part del seu contingut. No obstant això, s'ha utilitzat ChatGPT per revisar-lo i traduir-lo.