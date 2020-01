El nou repte del Marroc a Espanya és un tema econòmic?

El passat 16 de desembre, el Parlament del Marroc aprovava, de manera unilateral, dues lleis que delimitaven el seu espai marítim amb Espanya i Mauritània i de passada, com qui no vol la cosa, es queda també amb el mar del Sàhara, sense oblidar que també topa amb interès de l'Arxipèlag a una zona àmplia al sud-oest de les illes. El Govern espanyol i el canari han mostrat la seva preocupació.





La maniobra del país veí l'ha realitzat amb el Govern de Sánchez en funcions i en ple mes de festes nadalenques perquè passés desapercebuda la seva acció. Una jugada en tota regla, amb un rerefons no solament polític, sinó econòmic, que s'amaga en la maniobra del "rei amic" d'Espanya.





Què hi ha darrere de la maniobra d'adhesió? El seu interès per la muntanya Tropic, situat a 250 milles a l'oest de Canàries, que forma part d'un conjunt d'illes submarines que componen la Província Volcànica de Canàries, popularment se les coneixen com Les Meninas. El Tropic és una muntanya submarina que va sortir a la llum fa tres anys. Aquest alberga les majors reserves conegudes de tel·luri i cobalt. El tel·luri és un mineral que s'utilitza per al sector de la indústria electrònica. En aquesta illa submarina es troba el jaciment més gran del món d'aquest mineral. Amb el jaciment de cobalt es podrien construir, segons els entesos, més de 270 milions de cotxes elèctrics.





Es desconeix, almenys la ciutadania, si la resta d'illes submergides alberguen alguns minerals més que puguin ser objecte de desig del Marroc, els interessos xoquen frontalment amb els de Canàries i Espanya, tant des del punt de vista polític, ja que l'Estat no pot permetre que un tercer país delimiti un espai geogràficament comú, contravenint el dret internacional. Tampoc pot permetre Espanya des del punt de vista econòmic, atès que la zona en disputa disposa de matèries primeres l'explotació pot reportar grans beneficis.





Rabat, després de l'enrenou que s'ha format, ha sortit al pas manifestat que aquest tema es parlarà amb el Govern d'Espanya. Ho farà?





Amb aquest nou episodi, em ve a la memòria l'episodi que fa 18 anys es va produir quan el Marroc va desafiar a Espanya i va ocupar l'illot de Perejil, que va ser ocupat de manera "temporal" per l'Exèrcit marroquí. Va ser necessària la intervenció d'un comando d'operacions especials per recuperar l'"illa", posant fi a una de les crisis més importants entre dos països.





En el seu moment es va dir que Julivert era una mena de "pedrot" en què només hi havia unes quantes cabres, sense gens d'interès que no fos la seva situació estratègica. Seria només això el que buscava el Marroc o hi havia alguna cosa més que no s'ha explicat?





El que sí que està clar, ara, és la resolució del nou conflicte entre els dos països, no és un tema menor, per tots els interessos que està en joc. Serà possible tornar-li a parar els peus al Marroc per aquest nou desafiament? Està per veure.