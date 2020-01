Herbert Diess (Volkswagen), després de la marxa de De Meo: "Seat és avui una marca sòlida"

El president del grup Volkswagen, Herbert Diess, ha enviat una carta als treballadors de Seat per enviar "un missatge de confiança en el futur", després que el fins ara president de l'automobilística amb seu a Martorell (Barcelona) i que pertany a el grup, Luca de Meo, anunciés que deixava el càrrec.





"Seat és avui una marca sòlida; prova d'això és la gran millora dels resultats financers dels últims anys, així com el creixement de les vendes, la producció i la contractació. Seat compta amb una estratègia ben definida i una base de negoci molt sòlida", remarca en la missiva.





Defensa que la firma ho ha aconseguit "gràcies a el dur treball dut a terme per tot l'equip durant aquests anys" i ha assegurat que això no canviarà.





Diess valora el compromís de De Meo i la gran contribució que ha fet per a l'èxit del grup Volkswagen i Audi, des de l'any 2009 fins ara: "Ell ha deixat empremta a Seat".





El president de Seat (esquerra), Luca de Meo, i el president de Volkswagen (dreta), Herbert Diess,

posen amb el Seat el-Born al Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra de 2019





"Valoro el compromís de Luca i la seva inestimable contribució a l'empresa", subratlla el també president del consell d'administració de Seat.





REPTES PER 2020





Diess assenyala que, "després tancar un 2019 de grans èxits", aquest any estarà ple de reptes per a l'automobilística, com el compliment dels objectius de CO2 i inversions per electrificar la gamma.





Exposa que en aquest 2020 incidirà la situació en els mercats, "amb un creixement moderat i fins i tot lleugerament en declivi".





El president del grup Volkswagen assegura que estan compromesos amb continuar impulsant l'estratègia de Cupra i la fàbrica de Martorell, de la qual sosté que "compta amb un equip competent i dedicat".