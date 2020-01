El PSOE dóna suport a Ábalos i acusa el PP d'utilitzar Veneçuela com a arma llancívola

El secretari de Relacions Internacionals del PSOE, Héctor Gómez, ha acusat aquest dissabte el PP i el seu president, Pablo Casado, de tenir "escàs compromís real" amb els veneçolans i d'usar aquest assumpte només com a "arma llancívola" contra el Govern. Pocs minuts després i en el mateix lloc en el qual Casado ha exigit el cessament de el ministre de Transports, José Luis Ábalos, per acudir a l'aeroport de Barajas a veure a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Gómez li ha donat suport i ha dit que va actuar " en coordinació "amb el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.









Gómez s'ha reunit aquest dissabte amb Guaidó a Casa d'Amèrica poc després que ho fes Casado -de fet tots dos han rebut junts el líder veneçolà- i abans de la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya. En la seva reunió, Gómez ha traslladat a Guaidó el suport "sense fissures" del seu partit a la seva persona com a president encarregat ja la celebració d'unes eleccions lliures.





El PSOE, ha remarcat, vol encoratjar un diàleg a Veneçuela, però un diàleg "amb calendari" per a un procés electoral, "no obert i sine die" que prolongui la crisi a Veneçuela i ha assegurat que la posició de Govern és la mateixa que la del PSOE, i que Guaidó així ho ha entès.





El dirigent socialista ha posat èmfasi que Sánchez "va liderar" el 2019 el reconeixement de Guaidó en el si de la UE i ha assegurat que ha traslladat el seu compromís per seguir impulsant un procés electoral "amb garanties", a través del Grup Internacional de Contacte i de les relacions internacionals del PSOE amb altres partits germans.





Segons ha dit, Guaidó ha recollit l'oferta i la seguiran treballant amb el seu enviat a Espanya, Antonio Ecarri, i ara també directament amb el mateix líder veneçolà. També ha deixat clar que el PSOE donarà suport noves sancions, però sempre que no afectin al poble.





Però el dirigent socialista també li ha dit a Guaidó que lamenta que el PP utilitzi Veneçuela "com a instrument d'agressió a el Govern" amb l'"únic propòsit de desgastar". "Avui estàvem aquí per rebre Juan Guaidó i conèixer la realitat de Veneçuela", ha dit, acusant el PP de "irresponsablitat" en el que hauria de ser una "política d'Estat".





"No he escoltat ni una proposta en positiu de PP i de Casado", ha reblat. En la mateixa línia, l'ha reptat a demostrar les seves acusacions contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. "El PSOE no es va a prestar a utilitzar Veneçuela per atacar a altres forces polítiques", ha assegurat.





Després, preguntat per la trobada de el ministre Ábalos amb Delcy Rodríguez, que té prohibida la seva entrada a Espanya, s'ha remès a les paraules del propi Ábalos i del president de Govern, en el sentit que "va intentar evitar un conflicte diplomàtic" i " afortunadament va quedar en això ", perquè Rodríguez "no va entrar a Espanya, va quedar a l'aeroport".





Gómez ha insistit que entre Rodríguez i Ábalos no hi va haver cap reunió, sinó que el ministre espanyol, en coordinació amb el seu col·lega d'Interior, es va traslladar per dir-li a "una representant del règim" que no havia d'entrar en territori espanyol.