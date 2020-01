El president Sánchez s'equivoca en no rebre Guaidó

Governar en coalició sempre suposa que les dues parts han de cedir en alguns temes en els quals no s'està d'acord, això és de lògica política i gairebé tots el poden arribar a entendre. Una altra cosa ben diferent és quan se cedeix a una qüestió en la qual una de les parts havia mantingut una postura clara i rotunda i després canvien d'opinió. La visita de Juan Guaidó a Espanya està provocant una nova tempesta política dins i fora del govern, en no ser rebut pel president Pedro Sánchez, quan en el seu dia va ser un dels primers 50 països que li va reconèixer el seu estatus de president "encarregat" de Veneçuela i li va oferir tot el seu suport.













L'actitud del president espanyol ha desconcertat dins i fora del país, ningú entén, o potser sí, la decisió, encara que per baixar el to de les crítiques, finalment serà la d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, qui es reuneixi amb ell, encara que això no ho justifica.





La interpretació que es fa de la negativa de Pedro Sánchez d'entrevistar-se amb el polític veneçolà són les pressions rebudes pel seu company de govern, Pablo Iglesias, i l'estreta relació que aquest té amb el govern de Maduro i el seu antecessor, Chaves, dels que presumptament haurien rebut pagaments pel seu "assessorament" a tots dos governs. Podem sempre ha defensat els governs bolivarians de Veneçuela.





Per no tenir una primera crisi, només començar a governar junts, el líder socialista ha preferit passar de Guaidó. Cras error. Mal assessorat? Perquè són ja massa vegades en què es fa el contrari del que havia practicat no fa tant de temps. Menteix constantment Sánchez?





Per enrarir més el panorama, el ministre Ábalos es reuneix a l'aeroport de Madrid, amb el número dos de Maduro qui té prohibida la seva entrada a Europa. Una situació que posa entre la corda Ábalos després de negar en un primer moment que la reunió s'hagi produït, i després emmascarant amb la reunió que va mantenir amb el ministre de Turisme veneçolà que s'havia desplaçat a Espanya per a acudir a Fitur. A les 12 de la nit se'n va a saludar el seu "amic" quan pot fer-ho en ple dia a la sala de Turisme? Ningú s'ha cregut aquesta última versió que li ha posat contra les cordes.





Sánchez haurà de donar explicacions d'aquest succés no només a l'oposició, sinó a la UE, i al "amic" d'Espanya el president dels Estats Units, a qui no li ha agradat gens el que ha passat.





Resulta xocant que el president Sánchez no es reuneixi amb Guaidó, mentre que Macron i Merkel sí que ho han fet sense cap problema, potser perquè no tenen un Podem en els seus governs.





Espanya serà l'últim país que visita Guaidó, on a part de reunir-se amb altres polítics espanyols té previst participar en la manifestació de suport que es durà a terme a la Porta de el Sol, un dels llocs emblemàtics i on van tenir lloc les concentracions del 15M , de les que va sorgir Podem.





Guaidó no ha volgut treure foc a la situació produïda per la negativa de Sánchez de rebre'l en Moncloa, ha estat caut i ha restat importància a el fet perquè afirma que el que vol és sumar.





El president Sánchez s'ha equivocat en no rebre Guaidó, perquè la coherència ha de guiar les accions dels que governen un país, sense ella, es perd la credibilitat que tant costa aconseguir-la. "Hi ha gent que funciona com una escopeta de perdigons: pensa una cosa, sent una altra i els seus actes es dispersen sense direcció", diu l'escriptor i psicòleg argentí Walter Riso.