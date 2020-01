L'exploració dels asteroides Troians de Júpiter

Actualment la NASA té en desenvolupament una missió que serà llançada en 2021 per estudiar els asteroides propers a la planeta Júpiter. Aquests són els anomenats asteroides Troians de Júpiter, la missió es diu Lucy.













Lucy serà la primera missió espacial a explorar els asteroides troians. Es tracta d'una població de cossos petits que van quedar atrapats en els anomenats punts de Lagrange després de la formació del sistema solar. Condueixen o segueixen a Júpiter en la seva òrbita al voltant del Sol, i poden explicar-molt sobre els orígens dels materials orgànics a la Terra.





Lucy volarà i durà a terme la teledetecció en sis asteroides troians diferents i estudiarà la geologia de la superfície, el color i la composició, l'interior dels asteroides, i observarà els satèl·lits i els anells dels troians. La missió ens ajudarà a descobrir els secrets de la història del nostre sistema solar.





Més sobre la missió Lucy: https://www.nasa.gov/lucy





Què són els asteroides troians de Júpiter?





Un asteroide troià és aquell que comparteix la seva òrbita amb un planeta o lluna més gran, orbitant al voltant dels punts de lagrange estables L4 i L5 com ja vam veure en l'entrada dedicada als punts de Lagrange.









El terme 'asteroide troià' va ser encunyat quan es va decidir nomenar a tots els asteroides descoberts en els punts de Júpiter L4 i L5 com els guerrers de la guerra de Troia, (punt L4) grecs i (punt L5) troians, respectivament.





En l'actualitat es coneixen centenars d'aquests asteroides, sent els més grans l'asteroide troià (588) Aquil·les, de 137km de diàmetre, i l'asteroide grec (624) Héctor de 300 km. El primer asteroide que es va descobrir en un punt de Lagrange va ser (588) Aquil·les en 1906 per Max Wolf, amb la seva observació es va confirmar l'existència dels punts de Lagrange. A partir d'aquí van ser centenars els cossos trobats en aquestes zones estables, aquests objectes segueixen òrbites entorn de L4 i L5 de períodes d'uns 150 anys.





Investigacions dels astrofísics David C. Jewit, Chadwick i A. Trujillo (InstituteforAstronomy, UniversityofHawaii) any 2000, han demostrat que aquestes òrbites es desestabilitzen causa de collisions entre asteroides i al caos dinàmic de la població d'asteroides. Però l'origen dels troians és objecte de moltes conjectures, les hipòtesis més acceptades en l'actualitat són la captura per part de Júpiter de planetesimals en l'etapa primerenca de la nebulosa solar. Aquests es van estabilitzar al voltant dels punts L4 i L5 de Júpiter causa de la massa creixent de la planeta en les seves últimes etapes de creixement. Es va produir una disminució de collisions de planetesimasles, i seguidament hi va haver una captura de fragments d'asteroides, provinents segurament del que avui és el cinturó principal d'asteroides.





Molts d'aquests es van formar prop de Júpiter, amb la qual cosa les temperatures en la seva formació eren extremadament baixes portant aquest fet a la hipòtesi que el nucli d'aquests asteroides pot ser de gel, equivalent al que seria un nucli cometari. Els asteroides troians tenen una albedo molt baix, aproximadament del 4% (0.04), el que suggereix una superfície de carbonitzada, és a dir molt fosca.