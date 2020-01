Nissan torna a retallar la producció a la Zona Franca eliminant un model de Mercedes

L'automobilística Nissan ha decidit retallar de nou la producció a la Zona Franca de Barcelona i ha anunciat l'eliminació d'un model de Mercedes.









Així ho ha anunciat el director de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, el matí d'aquest dimarts en sengles reunions amb la direcció de Nissan de la zona França i amb el comitè d'empresa.





De Ficchy ha explicat que Mercedes ha decidit deixar de fabricar el model de pick-up X-Class a la planta barcelonina a partir del pròxim mes de maig.





Després de conèixer aquesta nova mesura, des del sindicat Comissions Obreres s'ha exigit a la multinacional que concreti quines mesures té compromeses amb la factoria barcelonina, així com si s'adjudicaran nous models per tal de garantir la viabilitat de la planta.





Així ho ha confirmat el portaveu de CCOO a la Zona Franca, Miguel Ángel Boiza: "Gianluca de Ficchy ha vingut i ens ha comunicat una cosa que s'escoltava des de feia temps: a partir de maig es deixa de fabricar el model pick-up X-Class de Mercedes per les baixes vendes. El consideren un vehicle no rendible".





Per Boiza, la continuïtat de la plantilla actual depèn que es fabriquin més models a la Zona Franca: "Amb això perdem en producció. La planta ara produeix a l'any 42.000 unitats, prop del 20% de la seva capacitat. Perdre aquest model provoca un nou excedent de plantilla".





"La direcció promet un estudi de viabilitat de la planta per a finals del mes de juliol, i ens diran una mica el que pensen fer amb la planta", ha assegurat, tot i que ha destacat que els representants dels treballadors porten més d'un any reclamant un pla de futur per a la planta. "Si no tenim models de cotxes, no tenim feina", ha sentenciat.





Boiza ha recordat que el president de Renault Nissan Mitsubishi, Jean-Dominique Senard, comunció personalment el president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, que la intenció del grup és no portar a terme acomiadaments a les plantes espanyoles.





En aquest sentit, Boiza ha remarcat que "ja ens agrada la promesa de Jean-Dominique Senard, però tampoc té res planificat. Allà, a Davos, es van reunir responsables de Renault, no de Nissan".





Sánchez i Senard van parlar de la compromesa situació que travessa l'automobilística, i fonts coneixedores de la conversa asseguren que Senard va reiterar que no hi hauria acomiadaments a Barcelona, Cantàbria i Àvila.