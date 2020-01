Renault confirma el nomenament de Luca de Meo com a conseller delegat al juliol

El consell d'administració del fabricant francès d'automòbils Renault ha confirmat, en la reunió mantinguda aquesta tarda, el nomenament de l'italià Luca de Meo -que fins a principis d'any exercia com a president de Seat- com a nou conseller delegat en substitució de Clotilde Delbos, que exercia aquesta responsabilitat de forma interina.









Segons ha informat la companyia del rombe, De Meo es convertirà des del pròxim 1 de juliol al nou responsable executiu de el grup francès, confirmant els rumors iniciats el desembre de 2019 sobre el seu fitxatge per Renault, mentre que Jean-Dominique Senard romandrà com a president.





"El consell d'administració considera que el senyor Luca de Meo, a través de la seva carrera, la seva experiència i el seu èxit en les seves funcions anteriors, combina totes les qualitats per contribuir en tots els aspectes a el desenvolupament de el Grup Renault ia la seva transformació", van explicar des de la companyia.





Fins que De Meo assumeixi les seves noves responsabilitats, Delbos es mantindrà com a consellera delegada interina, tot i que des de l'1 de juliol passarà a exercir com a vice consellera delegada de la corporació automobilística.





Senard es va mostrar "encantat" amb la nova organització de la direcció de l'empresa. "Luca de Meo és un gran estrateg i un visionari d'un món de l'automòbil que està canviant ràpidament", va assegurar.





A més, va destacar l'experiència que atresora l'italià i també la seva "passió" pels automòbils, el que fan d'ell "un actiu real per al grup". Senard també va agrair Delbos la gestió realitzada de la companyia realitzada en aquests mesos.





Aquest nomenament es produeix després que De Meo abandonés el passat 7 de gener, "a petició pròpia i de mutu acord" amb el grup Volkswagen, la presidència de la firma automobilística espanyola, que va tancar l'any passat amb un rècord mundial de vendes de 574.100 unitats (+ 10,9%).





La presidència de Seat la va assumir de forma temporal el vicepresident de Finances, Carsten Isensee, que va afegir aquesta a les seves funcions. La firma automobilística amb seu a Martorell es troba actualment buscant un substitut per a De Meo.





La decisió de De Meo es va produir després que a principis del passat mes de desembre s'iniciessin els rumors sobre la seva possible sortida a Renault com a conseller delegat, ja que la companyia francesa estava buscant algú per ocupar aquest lloc, ocupat de manera interina per Clotilde Delbos, després de la substitució de Thierry Bolloré.





De Meo és graduat en Administració d'Empreses per la Università Commerciale Luigi Bocconi de Milà i acumula més de 25 anys en el sector de l'automòbil. La seva carrera professional es va iniciar a Renault, abans d'unir-se a Toyota Europa per després recalar al Grup Fiat, on va arribar a ser conseller delegat d'Abarth i director de Màrqueting del consorci.





El 2009, el directiu italià es va unir al consorci Volkswagen com a director de Màrqueting de la marca Volkswagen i també ho va ser del grup, abans d'assumir la vicepresidència executiva d'Audi amb responsabilitat sobre Vendes i Màrqueting. El 2015, va passar a ostentar la presidència de Seat.





EL SUBSTITUT DE CARLOS GHOSN





Luca de Meo arriba a la direcció de Renault a una època convulsa per a la companyia, després que a finals de 2018 esclatés el cas Carlos Ghosn, acusat al Japó de diferents delictes fiscals i d'haver comunicat retribucions inferiors a les reals.





Aquestes acusacions i una doble detenció al Japó, juntament amb les investigacions dutes a terme en el si de Renault, li van costar el seu lloc a Nissan i també en la companyia francesa, en què va ser reemplaçat per Thierry Bolloré.





No obstant això, el consell d'administració de Renault va decidir prescindir "amb efecte immediat" de Bolloré a l'octubre de l'any passat, per nomenar Clotilde Delbos com a consellera delegada de forma interina fins a trobar un candidat definitiu.