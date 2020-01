Els treballadors de Nissan Zona Franca témen perdre tambe la producció de la furgoneta NV-200 elèctrica

Els treballadors de Nissan a la planta de la Zona Franca de Barcelona temen que aquest any serà l'últim que fabricaran la furgoneta NV-200 elèctrica abans que la companyia traslladi la seva producció a una planta francesa de Renault, com va passar recentment amb la seva homòloga de combustió.













Així ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa quatre representants dels sindicats CCOO, Sigen-Usoc, UGT i CGT, en la qual han mostrat la seva desconfiança amb els plans de la companyia per al futur de la plantes de tot Espanya, i han criticat l'incompliment dels acords amb la part social per part de l'automobilística.





"Com la NV-250, que és la substituta de la NV-200 de combustió, comparteix plataforma amb la Renault Kangoo, i aquesta treu el model elèctric aquest any, és fàcil deduir que la NV-250 també traurà el seu model elèctric, i llavors, per lògica, se suposa que deixarem de fabricar la nostra. Això ja ho estem veient venir, i quan preguntem, ens el tornen a negar", han raonat Miguel Ángel Boiza, de CCOO.





Han acusat la companyia de retardar la part important de les inversions promeses fins al final, com la prevista per a una nova planta de pintura de la Zona Franca de Barcelona, xifrada en 70 milions d'euros: "Aquí ningú es creu que si no ens donen vehicles nous hi haurà una planta de pintura".





Han retret a Nissan la falta d'un pla industrial integral per assegurar la continuïtat de totes les plantes espanyoles i han criticat que més de 25.000 famílies -entre llocs de treball directes i indirectes- a tot Espanya es poden veure afectades per una qüestió de "falta de planificació".





"Tot i haver estat versàtils i adaptar-nos, fent tres vehicles diferents, sacrificis salarials, malgrat tot això i ser ben vistos a nivell mundial, la companyia és incapaç de portar vehicles substituts. La companyia no ha portat nous vehicles", ha lamentat Javier Turrillo, de CGT.





També han valorat que l'aliança Renault-Mitsubishi-Nissan els ha "perjudicat molt" a Europa perquè Nissan i Renault, han explicat, competeixen entre elles i aquesta última s'està duent models a les seves fàbriques quan no passa el mateix en la direcció contrària.





"Nissan seguirà apostant pel mercat europeu? Si vol seguir apostant, només té una forma, llançar nous models a el mercat. Per tant, si aposta pel mercat, segueix apostant per tenir plantes de producció a Europa, o va a importar del Japó tots els vehicles que es venen a Europa? Haurà de prendre aquesta decisió ", ha conclòs Boiza.





PÈRDUA DE L'X-CLASS





Javier Hernández (UGT) ha alertat que la planta de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que té uns 240 treballadors, serà una de les grans afectades per la pèrdua de la fabricació de la 'pick-up' de Mercedes Benz perquè el principal negoci de la factoria són els bastidors.





Boiza ha afegit que la decisió de deixar de fabricar la 'pick-up' per a Mercedes-Benz comporta deixar la planta de Cantàbria al 40% de la seva capacitat, la de la Zona Franca de Barcelona a prop de el 20% i la fàbrica de Montcada ( Barcelona) treballant a un torn, quan normalment treballaven tres: "I a la de Sant Andreu de la Barca li provoca un excedent de plantilla de manera immediata".





Ha alertat que amb aquesta pèrdua, la planta de la Zona Franca de Barcelona, que es queda ara amb la fabricació de dos 'picks-ups', la Nissan Navara i la Renault Alaskan, i l'esmentada NV-200 elèctrica, també tindrà un excedent de plantilla a partir de maig, data en què es deixarà de fabricar la furgoneta per a Mercedes-Benz.





MOBILITZACIONS





Els sindicats han anunciat que han convocat una concentració el proper dimarts a les 18.30 hores per a tots els treballadors davant el consolat del Japó de Barcelona, on acudiran per explicar-la seva situació "perquè puguin interferir".





"Estem disposats a fer el que sigui necessari. Estem cansats i no ens creiem el que ens diuen. Algú no està fent bé la seva feina. Els responsables han de buscar la viabilitat de l'empresa. No pararem fins que obtinguem una solució positiva per tots els nostres centres", ha assegurat Miguel Ruiz (Sigen-Usoc).





Tenen previst reunir-se amb diferents administracions i han reclamat la seva implicació, especialment al Govern, perquè es tracta d'un sector molt important per a la indústria espanyola.