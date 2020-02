Torna Artur Mas a la primera línia política?

Tots els rumors apunten que l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, està decidit a tornar a la primera línia institucional, que podria ser al Parlament de Catalunya, després de complir la seva condemna d'inhabilitació.





















El proper 23 de febrer acaba el període d'inhabilitació que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de manera que l'expresident planeja i al seu futur polític. Sembla ser que Mas ja s'ha reunit amb diversos empresaris que no ho veurien amb mals ulls si exerceix com una figura de contenció i tornada al catalanisme de l'antiga CiU.





En plena batalla electoral, el món neoconvergente està completament dividit i fonts del PDeCAT, JuntsxCat i la Crida coincideixen que Mas no té adeptes en el partit i que la millor basa continua sent Carles Puigdemont. Pel que Mas aspira a ocupar un càrrec institucional, com el de President de Parlament de Calunya, que li permeti rescabalar-se de la seva dimissió i posterior calvari judicial.





La guerra amb Esquerra Republicana i coincideixen a ella tant Puigdemont com Artur Mas. La relació entre els dos expresidents de la Generalitat és bona i Mas ha viatjat diverses vegades a Brussel·les per veure personalment amb el seu successor.





Carles Puigdemont planeja ser el candidat "simbòlic" de JunsxCat a les eleccions autonòmiques sense renunciar al seu escó europeu. Concorreria a les eleccions a Catalunya amb un número dos forta, a què cediria el testimoni per a quedar-se a la Cambra de la UE.





Puigdemont vol a Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, i Artur Mas prefereix a el de Territori i Mobilitat, Damià Calvet. Per la seva banda, Quim Torra aposta per la portaveu al Congrés, Laura Borràs, i altres dirigents de l'PDeCAT apunten els noms d'Elsa Artadi, Albert Batet o Angels Chacón.





En les seves trobades amb empresaris i financers Mas s'ha mostrat molt crític amb Pedro Sánchez i ERC. En opinió de Mas "amb ERC sempre s'acaba malament". En aquest sentit, els va recordar com van deixar penjat a Sánchez amb els Pressupostos. "És un partit que mai compleix la seva paraula", ha advertit l'expresident. Per això, alguns sectors empresarials recelen de la intenció de PSC per reeditar un Govern a tres amb ERC i els Comuns, cosa que aixeca butllofes als sectors més radicals d'Esquerra liderats per Marta Rovira.





Així les coses, en plena pugna pel número dos de la candidatura, Puigdemont i Mas es reparteixen els papeles.Puigdemont d'acord amb Quim Torra, fa anar l'as de la data electoral i dissenya durs atacs contra els republicans, als qui acusa de traïdors al "Procés".





Artur mas Mas després de superar la seva inhabilitació està en un període de reflexió "obert a tot", segons el seu entorn. Per a uns és l'autèntic destructor de CiU, el veritable artífex de l'conflicte. I per a altres pot ser encara un mediador balsàmic davant els deliris independentistes radicals.





Amb Artur Mas va començar tot i Mas vol acabar-ho. Mas, Puigdemont i Torra van acordar no revelar la data concreta de l'avançament electoral per desgastar ERC i posar-los en un compromís davant els Pressupostos de Pedro Sánchez. Tots esperen la gran tempesta.