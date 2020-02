Catalunya acapara deu vegades més acomiadats per EROs que Madrid

Entre gener i novembre de 2019, 6.401 treballadors van ser acomiadats a Catalunya mitjançant expedients de regulació d'ocupació (ERO), la qual cosa suposa una pujada de l'117,4% interanual respecte als 3.456 casos registrats el 2018.





Per contra, la Comunitat de Madrid només va veure augmentats els seus acomiadaments per ERO un 10,8%. Per tant, l'increment d'acomiadats de forma col·lectiva a Catalunya va multiplicar per deu la taxa registrada a Madrid.









Però també a la resta de procediments Catalunya segueix mostrant pitjor rendiment que Madrid. Pel que fa a treballadors afectats per la suspensió de contractes, a la primera hi va haver 3.329, un 20,7% més que en el mateix període de 2018. A Madrid, tot i que es van comptabilitzar més, 3.838 persones, suposa una caiguda de gairebé el 30% .





També hi va haver més treballadors catalans que van veure reduïda la seva jornada (un 48% més), davant el 53% menys que va experimentar aquesta reducció en hores de treball a Madrid.





Aquest comportament negatiu de l'mercat de treball català és conseqüència directa de les turbulències polítiques que travessa la comunitat autònoma des que va començar el 'Procés'.





A això cal sumar la incertesa sobre el futur de la plantilla de Nissan a la fàbrica de Zona Franca de Barcelona. Els treballadors de la factoria d'automoció fa mesos que reclamen un pla de viabilitat a l'adreça davant les contínues retallades de producció de la planta.





Empresa i sindicats van signar el maig de l'any passat un ERO per a 600 treballadors que va servir per desbloquejar una inversió de 70 milions d'euros. No obstant això, els representants dels treballadors no es fien que no hi hagi nous acomiadaments a la fàbrica, i temen que la multinacional a nivell mundial ordeni nous acomiadaments a la factoria catalana.