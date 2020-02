El comitè de Nissan a Barcelona reclama l'adjudicació d'un nou vehicle

El comitè d'empresa de Nissan a Barcelona ha urgit l'adjudicació d'un nou vehicle per a aquesta factoria de la companyia japonesa davant la reducció de producció dels actuals models que s'acoblen a la planta.









Segons fonts del comitè, els responsables de Producció i Recursos Humans dels centres de Zona Franca i Montcada han informat que la línia 1 de la factoria, on es produeix l'e-NV200, després de Setmana Santa reduirà la seva producció, passant de 102 a 60 unitats diàries.





A més, desapareixerà el torn de nit de la planta de bateries i també cessarà el segon torn de carrosseries.





Per la seva banda, la línia 2, on es produeixen les 'pick-ups' de Mercedes-Benz, Nissan i Renault, al mes de març donarà set dies de flexibilitat a la plantilla per "ajustar estoc". "La idea és mantenir el mateix equilibri fins a l'agost", han destacat des del comitè.





Per tot això, els representants dels treballadors han sol·licitat que en els nous equilibris, els ritmes siguin menys exigents i que l'excedent de plantilla s'utilitzi per donar formació i fer un pla de rotació.





"Aquesta notícia ve a confirmar que els productes que fabriquem no paren de reduir la seva producció i que necessitem de forma urgent l'adjudicació d'un nou vehicle", ha subratllat el comitè d'empresa de Nissan a Barcelona, que ha demanat a la firma que escolti la veu dels treballadors.





PLA DE CONTINGÈNCIA





Aquesta notícia se suma al fet que la companyia automobilística estaria treballant en un pla de contingència amb motiu del Brexit, que contemplaria l'opció de duplicar la seva implantació al Regne Unit i el tancament de les seves factories a Europa continental, entre les quals s'inclouria la seva planta de Barcelona, segons han informat fonts involucrades amb les discussions al 'Financial Times'.





Així mateix, els treballadors de la companyia ja havien mostrat la seva desconfiança amb els plans de Nissan per al futur de les seves factories a Espanya i van augurar que aquest any serà l'últim en què es fabricarà la furgoneta NV-200 elèctrica a Barcelona, abans que la signatura traslladi la seva producció a una planta francesa de Renault, com va passar amb la seva homòloga de combustió.





D'altra banda, està previst que la mateixa factoria deixi de fabricar al maig el 'pick-up' Classe X de Mercedes-Benz, segons va comunicar el vicepresident sènior i president de comitè de direcció de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, als comitès d'empresa de les factories de Nissan a la Zona Franca i Montcada.