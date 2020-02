Va passejar 99 mòbils en un carret per enganyar Google Maps

Un artista alemany va utilitzar 99 telèfons mòbils per induir a Google Maps a alertar sobre els embussos de trànsit i desviar els conductors dels carrers que freqüenta a la capital alemanya.





En l'últim exemple d'una broma que aprofita la naturalesa de la recopilació de dades de Google, Simon Weckert ha aconseguit induir a Google Maps a advertir sobre l'existència de molt trànsit en un pont sobre el riu Spree, que creua Berlín, en passejar amb un carret amb 99 telèfons mòbils.





Mentre caminava per algunes dels principals carrers de la capital, els 99 telèfons informaven els servidors de Google Maps sobre la seva ubicació, transmetent la idea que hi havia molt trànsit a la zona, i que aquesta informació es va traspassar als mapes de l'empresa.





Això es deu al fet que Google Maps determina el trànsit en funció dels telèfons intel·ligents que utilitzen els serveis de localització.





"Amb aquesta activitat, és possible convertir un carrer verd [lliure de trànsit] en una vermella [amb molt de trànsit], el que afecta el món real, ja que suggereix als automobilistes una nova ruta per evitar quedar encallat en el trànsit", diu Simon Weckert al lloc 'Business Insider'. L'artista va publicar el vídeo de la broma a YouTube a principis d'aquest any.









"Google Maps ha canviat molt la nostra comprensió del que és un mapa, com interactuem amb els mapes, les seves limitacions tecnològiques i la seva aparença estètica. Aquests mapes funcionen com xarxes de dispositius que determinen el comportament, les opinions i les imatges dels éssers vius, exercint el poder i controlant el coneixement ...", assenyala.





Google va respondre a això amb humor. "Ens agrada veure que Google Maps s'utilitza de forma creativa perquè ens ajuda a fer que els mapes funcionin millor amb el temps", va respondre un portaveu del gegant nord-americà. "Ja som capaços de distingir entre automòbils i motocicletes en diversos països, entre ells l'Índia, Indonèsia i Egipte, però encara no podem detectar els viatges de carrets.