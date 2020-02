El Parlament recorrerà al Suprem la suspensió de Torra

El ple de Parlament ha aprovat aquest dimecres presentar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem contra l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que suspèn al president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat de la Cambra.









La Cambra ja va presentar un recurs el 16 de gener davant el Suprem, al costat de la petició de mesures cautelars i després d'una decisió de la Mesa: llavors el tribunal va avisar que la Cambra no pot presentar un contenciós-administratiu per acord de la Mesa, sinó que ho ha de fer per un acord de ple.





D'aquesta manera, s'ha dut al ple la proposta de presentar el recurs i s'ha aprovat amb 74 vots a favor de JxCat, ERC, comuns i CUP, l'abstenció de PSC-Units, i 40 vots en contra de PP i Cs.





El vicepresident primer de Parlament, Josep Costa (JxCat), ha assenyalat la necessitat d'acompanyar l'estratègia jurídica amb "fermesa política" i ho ha exemplificat amb que, segons ell, Clara Ponsatí és eurodiputada perquè no es va rendir davant la JEC, i creu que la Cambra hauria de fer el mateix amb la suspensió de Torra.





Marc Sanglas (ERC) ha sostingut que aquest recurs suposa "defensar els drets" de el cap de l'Executiu català i ha reiterat que Torra segueix sent president i que ha de ser la ciutadania en unes eleccions qui ho canviï i no la Junta Electoral.





Per part dels comuns, Marta Ribas ha recordat que la Mesa ja va aprovar presentar aquest recurs, però, com el Suprem demana que l'aprovi el ple, ha defensat que no es poden posar "excuses al Suprem perquè no admeti ni valori aquest recurs".





El 'cupaire' Carles Riera ha afirmat que voten a favor per solidaritat amb Torra, tot i que considera que aquest recurs no va enlloc: "No serem insolidaris, per enèsima vegada, i us asseguro que ja cansa, i per estricta solidaritat antirepressiva, votarem a favor ".





El socialista Ferran Pedret ha explicat la seva abstenció perquè no vol bloquejar que el Parlament posi un recurs seguint els procediments legals i ha celebrat que la Cambra no desobeeixi, tot i que el motiu d'aquest litigi és una "desobediència simbòlica" de Torra en no retirar una pancarta.





El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha titllat la votació com un "segrest i utilització de Parlament per defensar un expresident que es creu que està per sobre de les lleis", i ha exigit al president de Govern central, Pedro Sánchez , que cessi Torra i convoqui eleccions.





Finalment, el popular Daniel Serrano ha defensat que el Parlament no pot convertir-se en el "assessor jurídic" de Torra i ha afirmat que, al seu parer, la inhabilitació de el president com a diputat ja pot executar-se.