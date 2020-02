El Govern espanyol es desvincula de la reunió de Zapatero amb Maduro a Caracas

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha rebut aquest divendres a l'excap de l'Executiu espanyol i exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero al Palau de Miraflores de Caracas (Veneçuela).





"Grat trobada amb José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del Govern d'Espanya. Agraeixo en nom de tot el poble veneçolà seva ferma disposició a obrir els camins per al diàleg i l'entesa franca entre els diferents sectors de la nostra pàtria", ha expressat el dirigent de país caribeny en un missatge difós a través del seu compte de Twitter.









EL GOVERN ESPANYOL ES DESVINCULA





El Govern espanyol ha matisat aquest dissabte que l'expresident Zapatero va realitzar el seu viatge a la capital de Veneçuela en qualitat de ciutadà particular per a mantenir una trobada amb els líders veneçolans que no va guardar cap relació amb la política oficial espanyola.





"L'expresident del Govern senyor Rodríguez Zapatero ha viatjat a Veneçuela estrictament en la seva condició de ciutadà particular", ha assenyalat el Ministeri d'Exteriors espanyol, "sense ostentar cap càrrec de representació i sense cap mandat del Govern d'Espanya".





En la trobada celebrada a la seu del Govern veneçolà també era present la primera dama, Cilia Flores i els vicepresidents de Veneçuela Delcy Rodríguez i Jorge Rodríguez, segons les imatges difoses per Veneçolana de Televisió (VTV).





La reunió amb Zapatero, que dóna suport a la Taula de Diàleg Nacional entre el Govern i representants de l'oposició minoritària, ha tingut lloc després que Maduro s'hagi entrevistat amb el ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Serguei Lavrov, que es troba de visita oficial a Veneçuela.





Des 2016, Zapatero va exercir una tasca com a mediació que es va concretar en l'alliberament d'alguns presos polítics però que va acabar fracassant en 2018 perquè la majoria de l'oposició percebia a l'espanyol com una figura massa escorada cap al règim de Maduro.





La cita té lloc enmig de la polèmica per la trobada que va mantenir el ministre de Transports espanyol, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta Delcy Rodríguez a l'aeroport de Madrid Barajas. Aquest succés va provocar malestar al Govern nord-americà, que va afirmar que tenia preguntes sobre l'assumpte.





Igualment, té lloc dies després de la visita del líder opositor Juan Guaidó a Espanya, durant la qual va ser rebut per la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, però no pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.