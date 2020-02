Banc Sabadell vol desfer-se del seu negoci de rènting de cotxes

Banc Sabadell està analitzant la venda del 100% de la seva filial de rènting d'automòbils, pel que compta amb l'assessorament d'AZ Capital.





En aquesta fase de sondeig, l'entitat ja ha rebut l'interès d'empreses com Lease Pla o ALD Automotive, que podrien estar oferint entre 30 i 40 milions d'euros per aquest negoci, tal com va avançar 'La Información'.





Sabadell és l'única entitat que encara manté en el seu balanç aquest tipus d'actius, de manera que l'objectiu és desfer-se d'aquest negoci i centrar-se únicament en l'activitat financera de rènting.





El president de Sabadell, Josep Oliu, ja va avisar durant la presentació dels resultats anuals, que van tenir lloc fa tot just una setmana i mitja, que no descartava que se segueixin produint vendes d'actius no estratègics.





El banquer va assegurar llavors que tots aquells actius que no són crucials ni essencials, que estiguin fora del 'core' business 'i que no tinguin futur dins el banc, es desinvertirán.





Amb aquest tipus de desguàs, Sabadell aplana el camí per consolidar una ràtio CET 1 'fully loaded' del 12% el 2020, tot i que la prioritat de l'entitat continua sent generar capital de forma orgànica --a través d'resultats--.





El seu objectiu era tancar 2019, com a mínim, al 11,6%, tot i que confiava en elevar fins al 11,8%. Finalment, el va col·locar al 11,7%, una xifra que s'eleva al 12,1% proforma després de la venda de la seva gestora. Gràcies a aquest progressiu augment, el banc va complir i fins i tot va superar l'objectiu proposat.





DESINVERSIONS





Algunes de les operacions d'aquest tipus dutes a terme recentment per Sabadell són l'aliança amb Amundi, a què li va vendre Sabadell Asset Management per 430 milions d'euros el passat mes de gener.





La gestora explicava a el tancament de 2018 amb actius gestionats per 16.000 milions d'euros en fons d'inversió i 1.900 milions en sicavs.





Actualment es troba en la recerca de comprador per al seu negoci de dipositaria de fons. Amb aquesta venda, que està a càrrec de Arcà, pretén també centrar-se en altres negocis considerats estratègics, pel que està previst dur a terme una venda completa.





El passat mes d'agost, Sabadell va vendre el 100% del capital social de la promotora Solvia Desenvolupaments Immobiliaris (SDIN) i un conjunt d'actius immobiliaris a una entitat controlada per fons gestionats per Oaktree Capital Management. L'import total de l'operació, referenciat al perímetre existent a 1 de gener de 2019, va ascendir a 882 milions d'euros.





El 80% de Solvia Serveis Immobiliaris, part escindida del seu 'servicer' Solvia, va ser venuda a la fi de 2018 a Lindorff, societat pertanyent a el grup Intrum AB, per 300 milions d'euros.